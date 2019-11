Im Bürgerhaus Adler Post geht das Licht aus, die Gespräche weichen einer gespannten Ruhe. Die Drittklässler der Grundschule Stockach, die Schüler der Goldäcker- und Sonnenlandschule sowie die Zweitklässler aus Nenzingen warten. Kurz bleibt es dunkel, dann erstrahlt die Bühne in hellem Licht. Zu sehen ist erst nur ein Holzschrank. Dass dieser die wesentliche Ausstattung darstellt, wird schnell klar.

Der Schrank fungiert als Haus- und Wohnungseingang, Zimmertür und Kammer, aber auch als Hausfassade. Genau das ist das Prinzip der „Lesekiste„ der Württembergischen Landesbühne aus Esslingen: Ihr mitgebrachtes Equipment passt gewissermaßen in eine Kiste. Um fünf Uhr sind die beiden Schauspieler mit Bühnentechniker Frank Andree losgefahren, um zwei Mal „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ zu spielen.

Die (Schrank-)Tür öffnet sich und Rico (Matthias Happach) kommt heraus. Er ist ein ungewöhnlicher Junge, der sich viele Gedanken macht. Doch er denkt anders als andere und sagt von sich selbst, er sei „tiefbegabt“. „Manchmal fällt was aus meinem Kopf“, erklärt er den Kindern. Sein Kopf fühle sich manchmal an wie ein Bingo-Rad, es drehe sich so schnell, dass er ganz durcheinanderkomme.

Weil seine Mutter viel arbeiten muss, ist Rico oft allein. Dann vertreibt er sich die Zeit damit, die Welt zu entdecken. Auf einem seiner Wege trifft er Oskar (Paulina Pawlik). Der ist hochbegabt, lebt aber in ständiger Angst und trägt deshalb einen Sicherheitshelm. Als Oskar in die Fänge des berüchtigten Kindesentführers „Mister 2000“ gerät, macht sich Rico auf, um seinen Freund zu befreien und das Rätsel um die merkwürdigen Schatten im Hinterhaus zu lösen.

Beide Schauspieler sind feste Mitglieder der Jungen Württembergischen Landesbühne. Während Matthias Happach Rico verkörpert und sich immer wieder als Erzähler und Erklärer ans Publikum wendet, spielt Paulina Pawlik Oskar, Ricos Mutter, diverse Nachbarn, ein Mädchen, das entführt und freigelassen wurde sowie Simon Westbühl, der sich später als Polizist entpuppt. Obwohl sie nur als Oskar den Helm trägt und sonst immer gleich aussieht, scheinen die Kinder genau zu verstehen, welche Rolle sie im Moment mit Leben erfüllt.

Gabriele Gietz, Leiterin der Stadtbücherei, hat die Württembergische Landesbühne Esslingen zuletzt vor zwei Jahren engagiert. Sie freut sich: „Die Schauspieler lassen das Buch lebendig werden und fördern so auf spielerische Art die Lust am Lesen.“ Sie hält das dem Stück zugrundeliegende Buch von Andreas Steinhöfel und weitere spannende Geschichten in der Stadtbücherei bereit. Die Bürgerstiftung ist ebenfalls überzeugt von der positiven Wirkung auf die Kinder. Aus diesem Grund habe sie die Finanzierung der beiden Auftritte im Bürgerhaus gerne übernommen, erklärt Manfred Peter vom Vorstand der Bürgerstiftung.