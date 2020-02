von SK

Das Unternehmen habe während der närrischen Tage geschlossen, teilt Harald Schweikl vom Stockacher Bauamt mit. Damit entfällt auch die Möglichkeit, am heutigen Freitag, 21. Februar, und am Samstag, 22. Februar, Grünschnitt abzuliefern. Der nächste Termin ist am kommenden Donnerstag, 27. Februar.