Stockach vor 39 Minuten

Grünschnitt: Die Stadt arbeitet an einer Dauerlösung für die Entsorgung

Der Zusatztermin für die Ablieferung von Grünschnitt am Samstag ist gut gelaufen, so die Bilanz der Stadtverwaltung in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses im Gemeinderat.