von Marcel Jud

Kandidaten für die anstehenden Kommunalwahlen zu finden, ist für viele Stockacher Ortsparteien eine Herausforderung. Um die Lücken auf den Wahllisten zu füllen, gehen die Parteien unterschiedliche Wege. Die Grünen veranstalten seit einiger Zeit im Vorfeld der Wahlen Informationsabende, mit denen sie neue Kandidaten und Mitglieder gewinnen wollen. Auch diesen Herbst fanden wieder zwei Treffen statt. „Die Resonanz war diesmal aber deutlich stärker als in den Jahren davor“, sagt Udo Engelhardt, Kreisrat der Grünen und Sprecher des Ortsverbandes Stockach. Insgesamt stelle er ein stärkeres Interesse an grüner Kommunalpolitik fest. Gemeinsam mit den Grünen-Stadträten und seiner Frau und Parteikollegin Alice Engelhardt lud er kürzlich Interessierte und potenzielle Gemeinderatskandidaten zu einem Infoabend ins Hotel Fortuna ein.

Schwerpunkte des Anlasses waren die Themen der Stockacher Grünen sowie die Arbeit des Gemeinderats im Allgemeinen. Es ist bereits das zweite Treffen zu den anstehenden Wahlen. Das Erste fand vor rund vier Wochen statt. Bei beiden Veranstaltungen hätten viele junge Leute im Alter zwischen 30 und 40 Jahren teilgenommen, freut sich Engelhardt. Tatsächlich sind bei dem Informationsabend im Fortuna auffallend viele Nicht-Grauhaarige anwesend. Auch das Geschlechterverhältnis wirkt ausgeglichen. „Wir legen besonderen Wert darauf, Frauen in den Gemeinderat zu bringen“, sagt Udo Engelhardt in seiner Begrüßung zu Beginn der Veranstaltung.

Frauen würden sich oft unterschätzen, sagt Alice Engelhardt, als im Verlauf des Abends eine Anwesende daran zweifelt, ob sie für den Gemeinderat genügend qualifiziert sei. „Wichtig sind Interesse und Gestaltungswillen“, antwortet Alice Engelhardt. Zudem bringe jeder seine eigene Biografie und einen damit verbundenen Erfahrungsschatz mit, beispielsweise als Mutter von kleinen Kindern. Udo Engelhardt betont, es sei wichtig, dass nicht nur Fachexperten im Gemeinderat säßen: „Der normale Bürger wäre dann nicht repräsentiert. Beispielsweise sollten auch Senioren oder Familien im Rat vertreten sein.“ Mit der Zeit könnten sich einzelne Gemeinderäte natürlich auf gewisse Themen spezialisieren und so zu Ansprechpartnern für andere Fraktionsmitglieder werden, sagt Alice Engelhardt: „Da wir aber zurzeit nur mit vier Gemeinderäten vertreten sind, muss jeder einzelne von ihnen universeller aufgestellt sein.“

Das Ziel der Grünen sei es, bei der anstehenden Kommunalwahl so stark wie möglich zu werden, betont Udo Engelhardt. „Bisher haben wir bei jeder Wahl einen Sitz dazugewonnen und wir hoffen, dass sich das fortsetzt“, sagt er. Für eine erfolgreiche Wahl braucht es aber zunächst eine gut gefüllte Wahlliste. Udo Engelhardt zeigt sich zuversichtlich, dass die Grünen dafür auf einem guten Weg sind: „Wir haben bis jetzt acht bis zehn neue Leute, die sich ernsthaft für eine Gemeinderatskandidatur interessieren.“

Die Wahl 2019

Der Termin für die Stockacher Kommunalwahl ist am 26. Mai 2019. Sie findet gleichzeitig mit der Europawahl statt. Auf kommunaler Ebene wählen die Bürger ihre Vertreter in Ortschafts-, Gemeinde- und Kreisräten. Wählen darf man dabei ab dem Alter von 16 Jahren. Die Frist, um Kandidatenlisten einzureichen, endet am Donnerstag, 28. März 2019, um 18 Uhr. (eph/maj)