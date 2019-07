von Cornelia Giebler

Wenn die St. Oswaldgemeinde zum traditionellen Sommerfest einlädt, dann ist das wie in einer großen Familie: Zahlreiche helfende Hände bereiteten den Gästen schöne Stunden im und um das Pallottiheim. Der morgendliche Regenguss hatte für angenehme Temperaturen gesorgt und von weiterem Regen blieben die Besucher verschont. Viele hatten sich mit Freunden und Bekannten zum Frühschoppen oder zum Mittagessen verabredet. Die Stadtmusik Stockach sorgte wie immer für musikalische Unterhaltung und gute Stimmung.

Spieleangebot für die Jüngsten

Mit einem Spieleangebot sorgten einige Eltern der Seelsorgeeinheit für Abwechslung bei den Jüngsten. Wurfspiele standen hoch im Kurs und Körpergefühl war beim Einradfahren und Hula-hoop gefragt. Für ältere Kinder und Erwachsene war das Kirchenratespiel gedacht, bei dem man genau hinschauen und zählen musste.

Kindergartenkinder singen Räuberlieder

Auch der Auftritt der Kinder vom Kindergarten St. Marien und vom Kinderchor der St. Oswaldgemeinde hat beim Gemeindefest schon Tradition. „Nach dem Räuberbraten kommen nun die Räuber selber“, kündigte Pfarrer Michael Lienhard den Auftritt an. Die St. Marien-Kinder tanzten nach dem Lied von Rumpelstil, „Spaß ist das, was ein Räuber braucht“. Seit April hatten die Kinder ihr Räuberdasein geübt, erklärte Leiterin Anna-Maria Wagner. Anschließend sangen und spielten sie, wie es mit dem „Räuberpack im Walde von Toulouse“ zu Ende ging.

Der Kinderchor unter Leitung von Zeno Bianchini bot gekonnt das Singspiel „Die Vogelhochzeit“ von Rolf Zuckowski. Beide Gruppen ernteten nicht nur stürmischen Applaus, sondern wurden auch zum Eisessen bei den Ministranten eingeladen.

Viel zu gewinnen bei der Tombola

Auch am Ausgabeplatz der Tombolagewinne herrschte Andrang. Die Helfer hatten die Tombola reich und vielfältig bestückt. Und die Besucher griffen herzhaft in die Loseimer, um dann manchen Überraschungsgewinn mit nach Hause zu nehmen. Durch einen Einkauf bei der Brasilienhilfe konnte man dagegen soziale Projekte in Brasilien unterstützen.