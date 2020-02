Zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte von kam es am Samstag gegen 19:23 Uhr im Hallenbad in Stockach, wie die Polizei mitteilt. Nachdem die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte und Rauch im Inneren des Hallenbades festgestellt wurde, wurden sofort 52 Kinder und zahlreiche Erwachsene ins Freie gebracht und durch ein Großaufgebot an Rettungskräften versorgt.

Rauchentwicklung aus brennendem Mülleimer

Verletzt wurde bei dem Ereignis niemand. Im Zuge der Ermittlungen durch die Polizei Stockach konnte als Auslösung des Brandalarms ein brennender Mülleimer im Eingangsbereich des Hallenbades festgestellt werden. Der Rauch wurde durch die Lüftungsanlage ins Innere des Hallenbades transportiert.

Zum Zeitpunkt des Ereignisses war das Bad für einen nicht öffentlichen Trainingsabend der DLRG geöffnet. Auslöser des Mülleimerbrandes war vermutlich eine weggeworfene Zigarettenkippe. Über die Höhe des Sachschadens durch die Verrauchung kann noch keine Angabe gemacht werden.