Der Umzug in die Jahnhalle hat sich gelohnt. Über 300 zahlende Zuschauer sahen die weit über 100 Sportlerinnen und Sportlern des TV Jahn Zizenhausen bei ihren Vorführungen. Die jährliche Turnschau, gleichzeitig auch die Feier des 110-jährigen Vereinsbestehens, fand hier einen würdigen Rahmen. Damit alle Kinder und Jugendlichen ihren perfekten Auftritt hatten, halfen einige Mütter beim Anziehen und Schminken. Auch Mariposa alias Corinna Theis schminkte rund 70 Kinder.

Alle 19 Beiträge wurden mit großer Freude präsentiert. Nach dem rasanten Einstieg der ganz jungen Turnerinnen, dem Showteam Phoenix und ehemaligen Liga-Turnern des TV Jahn an verschiedenen Geräten eroberten 20 Schneeflöckchen die Herzen der Zuschauer. Step-Aerobic und Hula Hoop überzeugten ebenfalls. Die Step-Teens und Step-Girls bereiten sich gerade auf ihre erste Wettkampfteilnahme vor.

Feuriger Beitrag des Showteams Phoenix

Fünf Darbietungen kamen aus dem Aerobic oder Aerobicturnen, wie es inzwischen heißt. Stark waren auch die Showgruppen. The Puppets (14- bis 16-Jährige) tanzten als Cowboys, 18 Grundschülerinnen zeigten ihren neuen Showtanz als fröhliche Cheerleader. Das Showteam Phoenix erzählte beeindruckend die Geschichte von Momo. "Auf hohe See" nahmen die acht Frauen der Gruppe The Scoops das Publikum mit, während es mit zehn Jugendlichen zurück in die verrückten 1990er Jahre ging.

Die Gruppe "The Scoops" trainiert unter der Leitung von Yvonne Schmid. Die acht Frauen im Alter von 20 bis 32 Jahren treten über das Jahr verteilt bei diversen Veranstaltungen auf. Bild: Claudia Ladwig

Auch der Auftritt der acht Dancing Ladies kam gut an. Sie hatten beim Landesturnfest in Weinheim im Gruppenwettbewerb 40+ den dritten Platz erreicht, wie Moderatorin Laura Stinziani erzählte. Im wahrsten Sinne feurig war der folgende Beitrag des Showteams Phoenix mit ehemaligen Turnern. Gebannt hatten die Zuschauer zuvor die Zirkussport-AG Nellis beobachtet. Nach Jonglage, Einradfahren, Kunstturnen und Tanz wagten sich einige Mädchen an Luftakrobatik. Den grandiosen Abschluss bildeten "Mary Poppins" als Gemeinschaftsprojekt von 45 Sportlerinnen und Sportlern mit dem Showteam Phoenix und ein Flashmob aller Beteiligten.

Der Flashmob brachte alle Beteiligten zusammen auf die große Bühne und sorgte für den krönenden Abschluss der Turnschau. Bild: Claudia Ladwig

Verein hat aber auch Probleme

Die gelungene Feier täuscht über die Probleme hinweg, die der Verein hat. Der Vorsitzende Stefan Tresp erzählte: "Unsere Hallenkapazität ist voll ausgeschöpft, es fehlen Räume. Manche trainieren schon auf dem Steinfußboden im Vorraum." Umbaumaßnahmen seien dringend notwendig. Er ergänzte: "Außerdem fehlen uns Übungsleiter. Wir könnten mehr anbieten." Der Verein übernehme die Kosten für Aus- und Weiterbildung. Wenige Menschen schultern die komplette Vereinsarbeit. Eine von ihnen ist Silke Sommer. Sie kam über ihre Tochter zum Verein und ist seit 2015 Trainerin im Step-Aerobic-Bereich. Aktuell erwirbt sie die Trainerlizenz C im Kinderturnen.

Step-Aerobic ist neben Aerobicturnen und den Showgruppen ein wichtiges Standbein im Bereich Fitness und Gesundheit beim TV Jahn Zizenhausen. Bild: Claudia Ladwig

Christine Kieweg hat vier Gruppen von Breiten- bis Leistungssport. Sie lobte das tolle Team mit Nicole Hartmann und Constantin Hirschle. "Ich bin stolz auf ihn und mir graust davor, was wird, wenn er nach dem Abitur nächstes Jahr weggeht." Der 17-Jährige organisiert das Showteam Phoenix, trainiert die jüngeren Showmädchen und übt mit Aerobicmädchen Turnelemente.

Alle, die am Ende des langen Tages noch da waren, versammelten sich zu einem Gruppenbild. Über 100 Sportlerinnen und Sportler waren bei der Turnschau aufgetreten. Bild: Claudia Ladwig