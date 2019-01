von SK

Wie die Polizei und Feuerwehr in Pressemitteilungen schreiben, hatten Bewohner eines Hauses am Brauereiplatz in Espasingen die Asche eines Holzofens in dem Eimer entsorgt. Durch noch vorhandene Glut fing dieser an zu schmoren, wodurch ein Rauchmelder ausgelöst wurde. Passanten alarmierten am Donnerstag gegen 9.30 Uhr die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte brachten den Eimer nach draußen und entfernten mithilfe eines Belüftungsgeräts den Rauch aus der Wohnung.