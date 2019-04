Raum Stockach – Zahlreiche Leser nutzten das lange Osterwochenende, um das Osterrätsel der Lokalredaktion zu lösen. Unter rund 60 Anrufern mit dem richtigen Lösungswort wurden nun per Zufallsgenerator die zehn Gewinner gezogen.

Alf Müller (Bodman-Ludwigshafen) erhält zwei Eintrittskarten für den Auftritt des Kabarettisten Bernd Kohlhepp am 30. Juni in Stockach. Die beiden Gutscheine für einen frei wählbaren Termin des Jazzfrühschoppens in Ludwigshafen gehen an Angelika Fuhrmann (Stockach). Martina Kuppel (Stockach) ist die Gewinnerin des SÜDKURIER-Rucksacks. Die SÜDKURIER-Kühltasche mit Picknickbesteck geht an Karin Fugel (Hohenfels). Jeweils einen Thermobecher erhalten Helga Schwarz (Mühlingen), Veronika Stemmer und Monika Torreiter (beide aus Orsingen-Nenzingen). Die drei Sets aus SÜDKURIER-Tragetasche, Block, Kugelschreiber, Schlüsselband und Markierzettel gehen an Brigitte Krütt, Siegbert Schulz und Gabriele Keller (alle aus Stockach). Die Gewinner wurden bereits telefonisch benachrichtigt und informiert, wie sie ihre Preise erhalten.

Aber was war jetzt eigentlich das Lösungswort und wie kam es zustande? Das Wort mit sechs Buchstaben lautete passend zu den Feiertagen: Ostern. Zu ihm gelangten die Teilnehmer über sechs Fragen mit Bildausschnitten, aus deren Antworten jeweils ein Buchstabe ins Lösungswort floss. Dabei ging die Reihefolge etwas über Kreuz.

Das erste Foto zeigte die Hütte am Eisweiher im Naherholungsgebiet Osterholz. Aus dem Wort Osterholz mit neun Buchstabe wurde der drittletzte, also ein O, zum ersten Buchstaben des Lösungsworts. In der zweiten Frage suchten wir den Namen Gustav. Daraus wurde der vierte Buchstabe, also ein T, der dritte Buchstabe im Lösungswort. Der zweite Buchstabe des Lösungsworts kam aus der dritten Antwort. Der gesuchte Kirchenname war Oswald. Daraus ging der zweite Buchstabe an die zweite Stelle im Lösungswort. Auch in der vierten Frage ging es um eine Kirche. Deren Namensgeber Melanchton lieferte mit dem letzten Buchstaben N den letzten Buchstaben der Lösung. Aus Frage 5 kam mit einem E aus dem gesuchten Begriff Seehasen an die vierte Stelle. Im sechsten Teil des Rätsels suchten wir das Narrenschiff in Bodman. Der dritte Buchstabe, ein R, bildete den fünften Buchstaben des Lösungsworts Ostern.