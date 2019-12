von Susanne Schön

Als attraktiven Wirtschaftsstandort präsentierte der Verein Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG) Stockach beim Unternehmertreffen. Gastgeber war dieses mal das Fachzentrum für die Metzgerei und Gastronomie MEGA im Gewerbegebiet Blumhof.

Geschäftsführerin Kornelia Geiger stellte das Unternehmen kurz vor und führte auch eine der drei Gruppen mit denen die Teilnehmer auch hinter die Kulissen blicken durften. MEGA feiert 100-jähriges Bestehen und begann als Haut- und Fellhandel. Vom ersten Standort in der Zoznegger Straße zog man 2011 in den Blumhof.

MEGA Großmarkt präsentiert sich gut aufgestellt

Dort arbeiten inzwischen 120 Mitarbeiter. „Wir haben in den fast zehn Jahren alles verdreifacht“, erklärte Kornelia Geiger. Doch habe man mit Blick in die Zukunft gebaut und habe die Kapazitätsgrenzen noch nicht erreicht. Schwieriger sei es Mitarbeiter zu gewinnen. „Es braucht neue Ideen, damit man vorwärts kommt“, endete die Geschäftsführerin ihre kurze Ansprache mit Blick auf die wechselvolle Geschichte des Unternehmens.

Die neuen Ideen des HHG stellte die stellvertretende Vorsitzende, Anja Schmidt vor. So wolle man den HHG neu ausrichten und die Schwerpunkte auch auf Handwerk und Dienstleister legen. „Wir sind das Bindeglied zwischen Vereinen, Verwaltung und Bürgern“, erklärte sie. Gehe es den Unternehmern gut, gehe es auch der Stadt gut. Denn dann flößen die Gewerbesteuern. Sie mahnte in Richtung Bürgermeister: „Stockach ist mit dem Stadtmarketing hinter her. Wir müssen aufpassen, dass wir da nicht abgehängt werden!“

HHG will alte Zöpfe abschneider

Siegfried Endres eröffnete als Vorsitzender des HHG den Abend. Er stellte in Aussicht, dass alte Zöpfe abgeschnitten werden und dafür neue eingeflochten würden. Er sei gespannt auf die Umfrageergebnisse des Stadtmarketing, die aktuell ausgewertet würden. „Wir sehen uns als Plattform“, fügte er an und rief dazu auf, sich auch an diesem Abend zu vernetzen. Zumal auch Unternehmer aus den Umlandgemeinden und neue Gesichter da waren.