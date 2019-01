Hindelwangen vor 58 Minuten

Gewerbegebiet Himmelreich: Unbekannter sprüht Jahreszahl 2019 an Garagentor

Mehrere hundert Euro Schaden hat ein unbekannter Täter in der Nacht auf Donnerstag in der Straße in der Straße "Im Sägenloh" im Gewerbegebiet Himmelreich in Stockach-Hindelwangen verursacht.