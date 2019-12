von SK

Ein Alarm durch Rauchmelder hat am Freitag um kurz vor 22 Uhr die Feuerwehr zum Einsatz im Gewerbegebiet Blumhof gebracht. Laut einer Pressemitteilung der Stockacher Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte aus Stockach und Bodman-Ludwigshafen alarmiert. Die Feuerwehrleute hätten vor Ort festgestellt, dass mehrere Rauchmelder einer Linie in einem Heizraum ausgelöst hätten, heißt es in der Mitteilung. Bei der Erkundung habe sich ergeben, dass eine Schlauchleitung in dem Heizraum einen Defekt gehabt habe. Daher sei in dem Raum Wasserdampf gewesen, der die Rauchmelder ausgelöst habe. Die Feuerwehrleute hätten daraufhin den Heizraum belüftet, den Betreiber informiert und die Anlage in den Ursprungszustand zurückversetzt. Die Stockacher Feuerwehr, Abteilung Stadt, war laut der Mitteilung mit drei Fahrzeugen im Einsatz, die Feuerwehr aus Bodman-Ludwigshafen mit einem Fahrzeug.