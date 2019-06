Ebenso verlässlich wie der Schweizer Feiertag jedes Jahr im Juni stattfindet, hat auch die Abteilung Kernstadt der Freiwilligen Feuerwehr Stockach immer am Straßenfest-Samstag eine Ausstellungsfläche beim Kriegerdenkmal in der Oberstadt. Hier leisten die Kameraden engagierte Öffentlichkeitsarbeit und präsentieren sich als Feuerwehr zum Anfassen. Sie zeigen einige Fahrzeuge und Aktionen der Jugendfeuerwehr für Kinder und Jugendliche.

Kinder und Jugendliche können beim Straßenfest selbst zum Löschschlauch greifen. Dieses Foto ist beim Schweizer Feiertag 2018 entstanden. Archivbild: Lukas Reinhardt | Bild: Reinhardt, Lukas

Besucher können ihren Durst löschen, denn die Feuerwehr verkauft kühle Getränke. Mit dem Gewinn soll die Kameradschaftskasse der Aktien und der Jugendfeuerwehr aufgebessert werden. Kommandant Uwe Hartmann betont aber, die Werbung für die Arbeit der Feuerwehr stehe eindeutig im Vordergrund: „Wir freuen uns über interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene.“ Die Arbeit der Abteilung Kernstadt endet erst am späten Abend. Vorher stellen die Mitglieder beim Feuerwerk eine Brandwache auf.

Stockach Vorfreude auf den Schweizer Feiertag 2019: Die Vorbereitungen laufen Das könnte Sie auch interessieren

Der Standort am Denkmal ist klug gewählt. Denn Uwe Hartmann erklärt: „Mit unserem Gerätehaus im Norden und dem Standort beim Kriegerdenkmal im Süden haben wir auf beiden Seiten des Festes Mannschaft und Fahrzeuge.“ Der Bereich am Rand des Straßenfests biete sich auch für die Anfahrt eines Rettungswagens an. „So können wir den Rettungsdienst optimal unterstützen“, sagt er und ergänzt, dass für medizinische Notfälle Sanitätsmaterial am Infostand vorhanden sein werde.

Es gibt allerdings besondere Herausforderungen am Tag des Straßenfestes: „Viele Besucher, geparkte Autos, Verkaufsstände in engen Gassen, Gasöfen, Fritteusen und andere Geräte erhöhen einerseits die Gefahrenlage und erschweren andererseits auch das Durchkommen der Einsatzfahrzeuge“, erklärt Uwe Hartmann. Außerdem seien viele Feuerwehrangehörige durch das Straßenfest in anderen Vereinen oder als Privatpersonen eingebunden und nicht so schnell verfügbar wie sonst. Er weist darauf hin, dass im Notfall Feuerwehr und Rettungsdienst wie überall in Europa unter der Notrufnummer 112 erreichbar sind.

Der Schweizer Feiertag findet in diesem Jahr von Freitag, 28. Juni, bis Montag, 1. Juli statt.