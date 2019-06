Der zweite Tag des Schweizer Feiertags, der Samstag, steht ganz im Zeichen der Blasmusik. 15 Musikvereine aus Stockach und Umgebung spielen am 29. Juni ab 10 Uhr bis zum frühen Abend auf Bühnen am Hans-Kuony-Brunnen, auf dem Gustav-Hammer-Platz, dem Marktplatz und in der Goethestraße. Die Musikschule stellt am Kuony-Brunnen ab 10.30 Uhr jeweils 30 Minuten lang Gruppenspiel, Schulorchester und Jugendblasorchester vor.

Einer der mitwirkenden Musikvereine ist der MV Zoznegg. „Um 19 Uhr spielen wir auf dem Musikplatz in der Goethestraße. Unser Verein hat 30 Mitglieder und natürlich werden wir versuchen, vollzählig zu sein“, sagt Niklas Müller, der im Verein für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung zuständig ist.

Rund eineinhalb Stunden lang wollen die Zoznegger die Gäste des Schweizer Feiertags musikalisch unterhalten. Ein spezielles Programm werde es nicht geben. „Wir nehmen von unserem Saisonauftakt ein paar Stücke mit in das Sommerprogramm und ergänzen damit unser abwechslungsreiches Repertoire“, erklärt er.

Publikumswünsche sind möglich

Dirigent Stefan Auer werde sich im Voraus überlegen, was dargeboten werden solle. „Aber wir sind recht flexibel und es wird einfach auch situativ entschieden, was gespielt wird“, so Niklas Müller. Spontane Publikumswünsche würden nach Möglichkeit berücksichtigt – sofern die Musiker die passenden Noten dabei hätten.

Unter den Musikern seien die Polka mit Herz oder der Summernight Rock sehr beliebt, sagt Müller. „Was im Publikum auch sehr gut ankommt, ist der Alphornzauber mit unserem Solisten Tobias Auer, der auf dem Alphorn spielt.“

Niklas Müller verrät: „Der Termin am Schweizer Feiertag ist für uns Musiker schon fast traditionell. Und jedes Jahr haben wir tolle Erinnerungen an die Jahre zuvor. In einem Jahr mussten wir sogar unseren Pavillon, in dem wir spielten, von allen Seiten schließen, um unsere Noten vor dem sehr starken Regen zu schützen.“