Stockach Gesichter des Stadtfestes (Teil 7): Laufnarren bieten Herzhaftes für hungrige Besucher

Die Laufnarren betreiben am Samstag des Schweizer Feiertags wieder Blitzkuche und Getränkestand auf dem Marktplatz.

Frank Walter ist sich sicher: Der Schweizer Feiertag in Stockach setzt ein wichtiges Zeichen. "Er zeigt, dass hier in unserer Stadt viel Leben herrscht", sagt der Moschter der Aktiven Laufnarren und ergänzt: "Ganz viele Menschen geben sich in diesen Tagen ganz viel Mühe." Darunter finden sich auch Mitglieder der Stockacher Laufnarren, die zum Stadtfest am Samstag auf dem Marktplatz eine Blitzkuche und einen Getränkestand betreiben.

"Wir haben auch dieses Jahr wieder eine tolle Truppe beisammen", sagt Walter, der seit fünf Jahren Moschter von rund 58 Laufnarren ist. Etwa 25 von ihnen, so fährt er fort, sind am Samstag auch auf dem Marktplatz im Einsatz. "Dort steht an diesem Tag unsere Blitzkuche, wo wir Dünnele backen und verkaufen", sagt Walter. Das machen die Laufnarren nunmehr seit 20 Jahren. Eine Erneuerung sei deshalb zwingend nötig: "Gerade sind wir dabei, eine neue Blitzkuche zu bauen", so Walter. Diese könne jedoch erst im nächsten Jahr zum Einsatz kommen. In diesem Jahr bereits dabei sei jedoch ein brandneuer Getränkestand. "Den haben wir in den vergangenen Wochen selber gebaut." Dort wollen die Laufnarren auch die durstigen Besucher des Stadtfestes versorgen.

Aber nicht nur auf dem Marktplatz sind die Laufnarren aktiv, verrät Walter: "Auch am Weinstand und in der Weinlaube des Narrengerichts packen wir mit an." Und der Nachwuchs des Vereins, die Junglaufnarren, kümmert sich am Samstag mit einem Spielestand vor der Volksbank um die Kleinsten: "Dort wird es zahlreiche Aktionen geben, darunter beispielsweise Dosenwerfen", sagt Walter.

Von den Einnahmen des Stadtfestes, die in die Kasse des Vereins fließen, sollen alle Laufnarren profitieren. "Davon finanzieren wir Kostüme und Ausflüge für unsere Mitglieder", sagt Frank Walter. Um Kommerz gehe es ihm beim Stockacher Stadtfest aber sicher nicht: "Bei uns allen steht der Spaß am Vereinsleben an diesem Wochenende im Mittelpunkt."