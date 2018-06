Stockach Gesichter des Satdtfestes (Teil 4): Ein Beitrag für das kulturelle Leben

Die Helfergemeinschaft Weinstand schenkt diesem Jahr wieder Wein auf dem Marktplatz aus.

Ein Gläschen Wein in zünftiger Atmosphäre, für Rainer Bühler gehört das zum Schweizer Feiertag einfach dazu. Das ist ein Grund, warum der Vorsitzende der FSG Zizenhausen Hindelwangen Hoppentenzell zusammen mit Helfern des Vereins zum Stadtfestes den Weinstand am Marktplatz organisiert. "Wir haben dafür eigens eine Helfergemeinschaft gegründet", sagt Bühler. Etwa 50 Vereinsmitglieder packen hier mit an – und das seit mittlerweile rund 20 Jahren.

So lange ist der 39-jährige Zizenhausener allerdings selber noch nicht an der Organisation beteiligt: "Da war ich einfach noch zu jung und unerfahren", erzählt Bühler, der seit 35 Jahren Mitglied im Verein ist. Und was damals zunächst im Kleinen begann, wuchs nach und nach zu etwas Großem heran. "Die Besucher haben unseren Weinstand mit der Zeit immer mehr angenommen", sagt Bühler und fügt hinzu: "Bei uns geht es eben etwas zünftiger zu als anderswo, das mögen die Leute." Die können hier vor allem Weißwein, Grauburgunder, Weißherbst und Rotwein genießen. "Und im Hintergrund läuft dann meistens auch etwas Partymusik", verrät Bühler.

Auf die vielen Vorbereitungen, die im Vorfeld des Stadtfestes getroffen werden müssen, folgen am Samstag, 16. Juni, die Aufbauarbeiten. Dann, so Bühler, schuften die zahlreichen Helfer bereits ab 6 Uhr in der Früh, bis ab 10 Uhr der eigentliche Trubel beginnt. Für den 39-Jährigen ist das jedoch eine Arbeit, die sich lohnt: "Mir ist es einfach wichtig, dass wir hier etwas bewegen, dass wir einen kulturellen Beitrag leisten zum Stadtleben von Stockach." Und dazu gehöre besonders der Schweizer Feiertag. Zudem habe es zum Stadtfest häufig gutes Wetter gegeben. In den vergangenen Jahren wuchs mit dem Weinstand auch der Helferkreis, der in dieser Zeit auch zu einer Gemeinschaft entwickelte, wie Bühler verrät: "Das Schöne ist, dass wir mit den Einnahmen, die wir am Stadtfest generieren, gesellige Ausflüge und Abende für alle Helfer finanzieren", sagt Bühler. Darauf freut er sich auch dieses Jahr wieder.