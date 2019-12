Autofahrer auf Straßen in und um Stockach müssen sich auf zwei neue Blitzersäulen einstellen. Eine davon steht in Stockach an der Ludwigshafener Straße am Abzweig zur Oberen Walke. Die andere steht in Ludwigshafen am Ortseingang von Espasingen her, am Abzweig zur Bahnhofstraße. Beide Blitzer seien ab sofort betriebsbereit, sagt Peter Fritschi, Leiter des Stockacher Baurechts- und Ordnungsamtes. Die Stockacher Stadtverwaltung ist in dieser Sache für die Verwaltungsgemeinschaft aus Stockach, Bodman-Ludwigshafen, Hohenfels, Mühlingen, Eigeltingen und Orsingen-Nenzingen zuständig. In allen sechs Kommunen gebe es jetzt zwölf Standorte für die stationäre Geschwindigkeitsmessung, so Fritschi.