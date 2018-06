Stockach Geschwindigkeitskontrolle an Nellenburg Parkplatz: 121 von 503 Temposündern droht nun ein Fahrverbot

Den Negativ-Geschwindigkeitsrekord an diesem Tag erzielte ein Fahrer mit gemessenen 198 Kilometern pro Stunde.

Polizisten haben am Dienstag auf der Autobahn 98 bei einer Kontrolle alleine 121 Geschwindigkeitsverstöße verzeichnet, die nun ein mögliches Fahrverbot zur Folge haben. Laut einer Pressemitteilung der Polizei errichteten Beamte der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen zwischen 9.30 und 14.30 Uhr beim Parkplatz Nellenburg eine Messstelle. Hier wurde die zulässige Geschwindigkeit wegen einer Zollkontrolle auf 60 Kilometer pro Stunde reduziert. Während der Messungen fuhren dann 503 von 2984 Fahrzeugen zu schnell, immerhin 16,9 Prozent, so die Polizei weiter. Am rasantesten unterwegs war ein Raser, der die Kontrollstelle mit einer Geschwindigkeit von 198 Stundenkilometern passierte – 138 Kilometer pro Stunde zu viel. Dem Fahrer drohen laut Polizei nun zwei Punkte in Flensburg, ein Fahrverbot von drei Monaten und eine Geldstrafe von mindestens 600 Euro.