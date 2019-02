von Friedrich W. Strub

Sie sind am See-Ende jedes Jahr gern gesehene Gäste, die mit ihrem Auftritt im Zollhaus die triste Jahreszeit vergessen lassen: Die Mitglieder der Laienschauspielgruppe Kulissenschieber aus Radolfzell. Seit vielen Jahren erfreuen sie die Theaterfreunde mit der Aufführung einer Komödie. Auch die diesjährige Aufführung von "Gerüchte, Gerüchte" von Neil Simon kam beim Publikum sehr gut an.

"Die Komödien der Kulissenschieber sind für mich jedes Mal ein echtes Erlebnis", sagt Andries Hordijk aus Ludwigshafen. "Ich bin aus Ludwigshafen schon lange ein Fan dieser Theatergemeinschaft. Ein Lob für die hervorragende Regie." Auch Marlies Haas aus Stockach ist seit langem ein Fan: "Mich begeistert stets die Leidenschaft, mit der die einzelnen Akteure ihre Rollen spielen, in denen sie voll und ganz aufgehen." Fritz Blender aus Ludwigshafen kommt auch gerne zu den Aufführungen. "Wenn man miterlebt hat, mit welcher Begeisterung das Ensemble nach dem Ende der Aufführung vom Publikum gefeiert wurde, spricht dies für seine Qualität", sagt er.

Stück eines amerikanischen Star-Autors

Dass die Gruppe in Ludwigshafen auftritt, ist Marianne Grünberg-Mautz zu verdanken, einer in Radolfzell wohnhaften Bodmanerin und Mitbegründerin der Kulissenschieber. Sie war bis vor wenigen Jahren deren Vorsitzende und auch selbst auf der Bühne noch aktiv. Neil Simon, der "Gerüchte, Gerüchte" geschrieben hat, war einer der populärsten Dramatiker der Vereinigten Staaten und galt als Autor für das Boulevardtheater. Dieser Dramatiker blieb der Regisseurin der Kulissenschieber, Ursula Taaks, natürlich nicht verborgen. Sie setzte die 1988 entstandene Komödie auf das Theaterprogramm 2018/19.

Im Stück bewegt sich das Personal auf sehr glattem gesellschaftlichen Parkett. Die Situation ist seltsam: Charley Brock, der stellvertretende Bürgermeister von New York, und seine Frau haben zu ihrem zehnten Hochzeitstag eingeladen. Aber als die ersten Gäste eintreffen, ist keiner der beiden da, und nichts ist vorbereitet. Doch schnell findet Ken Gorman den Gastgeber im Schlafzimmer mit durchschossenem Ohrläppchen. Damit beginnt eine rasante Geschichte voller Ratlosigkeit einerseits und seltsamer Einfälle andererseits. Anfangs bemühen sich die Freunde, das mysteriöse Verschwinden der Gastgeberin sowie den vermeintlichen Selbstmordversuch des Gastgebers voreinander zu vertauschen, um ihren Ruf zu wahren. Sie verstricken sich aber nacheinander immer mehr in Lügen, und auf eine Katastrophe folgt die nächste, ehe es den Pragmatiken unter den Gästen gelingt, der brodelnden Gerüchteküche Einhalt zu gebieten.

Fast schon profihafte Aufführung

Einmal mehr bestätigten die Darsteller der Kulissenschieber ihre Qualitäten, die an das Profihafte heranreichen und das Laienhafte vergessen lassen, wie man dies seit Jahr und Tag im Zollhaus erlebt. Ursula Taaks versteht es hervorragend, die einzelnen Rollen mit Personen zu besetzen, die ihnen sozusagen förmlich auf den Leib geschnitten sind. Jede und jeder ging in dieser Aufführung voll und ganz in der ihr beziehungsweise ihm anvertrauten Rolle auf. Entsprechend lautstark fiel auch der Beifall nach Schluss der Vorstellung aus. Mehrmals musste sich der Vorhang aufs Neue dem begeisterten Publikum öffnen.