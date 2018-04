Stockach Gerta Nagel wird für 55 Jahre in der Gastronomie geehrt

1963 übernahm Gerta Nagel den Goldenen Ochsen in Stockach von ihren Eltern. Nun wurde die 77-Jährige für 55 Jahre in der Gastronomie geehrt und erinnert sich an ihre Anfänge, Leberwurst-Tage, den Brand 1965 und Besuch von Thomas Gottschalk.

Sie stand schon als Schulkind hinter der Suppenschüssel im Gasthaus Goldener Ochsen in Stockach und erinnert sich noch an die eigene Metzgerei, den Brand 1965 und einige der vielen Gäste seitdem. Nun wurde Gerta Nagel vom Verein "Historische Gasthäuser und Gasthöfe in Baden" für 55 Jahre in der Gastronomie geehrt, Vorsitzender Frank Joachim Ebner verlieh ihr eine Urkunde. Im Jahr 1963 übernahm die heute 77-Jährige die Gaststätte von ihren Eltern. Heute leitet ihr Sohn Philipp Gassner das Familienunternehmen bereits in der dritten Generation.

Seit sie denken kann, war die Wirtin immer mit dabei, wenn es um den Betrieb geht. "Ich bin aus dem Herzen Wirtin und die Arbeit ist für mich meine Berufung", sagt Nagel stolz. Sie sei hier reingeboren worden und habe nie einen anderen Beruf ausüben wollen. Auch nicht, als es mal richtig schwer für sie und ihre Familie wurde: In der Nacht zu Silvester 1965 ließ ein verheerender Brand nur die Außenmauern des Goldenen Ochsen übrig, zuvor hatte die Familie den Betrieb für 450 000 DM renoviert. "Es war furchtbar", erinnert sich die Frau. Als wäre das nicht genug gewesen, verbrannten auch noch teure Bilder eines Künstlers, die nicht versichert waren. Doch der Betrieb wurde wieder aufgebaut, ab Ostern 1967 konnten wieder Gäste übernachten und speisen. "Zum Glück gab es keine Opfer. Das war das Wichtigste", sagt die Wirtin. Seit einigen Jahren tritt die energische und lebhafte Frau etwas kürzer und hat angefangen, sich intensiv mit der Malerei zu beschäftigen. "Und selbst da ist die Gastronomie für mich präsent", sagt Nagel. Eines ihrer Bilder zeigt etwa eine Barszene.

Vieles hat Gerta Nagel in den vergangenen 55 Jahren miterlebt. "Natürlich gab und gibt es manchmal auch unangenehme Situationen und Vorfälle beim Arbeiten, aber auch da muss man trotzdem immer mit Freundlichkeit reagieren", sagt die erfahrene Gastronomin. Sie habe bereits überlegt, welche Gäste ihr besonders in Erinnerung bleiben, und spontan an Thomas Gottschalk gedacht. Der bekannte Fernsehmoderator besuchte das Haus im Jahr 2006, als er am Bodensee sein Bodenseeschifferpatent machte. Auch erzählt sie, dass sich zum Beispiel das Buchungsverhalten im Laufe der Zeit deutlich verändert hat. Früher hätten Gäste meist für mehrere Tage übernachtet und abends auch mal etwas an der Bar getrunken. Heute hätten sie dagegen viel weniger Zeit. Auch die Restaurantgäste hätten sich geändert: Statt Zwiebelrostbraten ist heute Burger angesagt, der sei inzwischen das meistverkaufte Gericht. Und was früher als Qualitätsmerkmal galt, die hauseigene Metzgerei, sei heute nicht mehr vereinbar. Nagel erinnert sich noch daran, dass Dienstag früher Leberwurst-Tag war, bevor die Metzgerei im Jahr 1974 ausgelagert wurde.

"Solche Familienbetriebe sterben in der Gastronomiebranche immer mehr aus. Umso schöner ist es natürlich zu sehen, dass es in Stockach einen solchen Betrieb noch gibt", sagt der Vereinsvorsitzender Ebner. Er kennt das Haus bereits: Im vergangenen Jahr hat er den Goldenen Ochsen als "historisches Wirtshaus in Baden" geehrt. Und in zwei Jahren steht bereits die nächste Urkunde ins Haus: Dann führt Philipp Gassner seit 30 Jahren den Betrieb.