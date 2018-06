Stockach Gerichtsverhandlung nach Unfall auf L194: Verursacher muss Geldstrafe wegen Überholen im Überholverbot bezahlen

Ein 32-Jähriger stand vor dem Amtsgericht in Stockach, weil er im November 2017 an gefährlicher Stelle auf L 194, an der ein Überholverbot gilt, überholt hat. Sechs Zeugen schildern dadurch verursachten Unfall und seine Folgen vor Gericht. Der Angeklagte ist nicht aus der Region und sagte, er habe die Schilder nicht gesehen. Die Richterin glaubte ihm seine Reue.

Die Landesstraße 194 zwischen Stockach und Winterspüren, auf der oft Unfälle geschehen, stand im Mittelpunkt einer Verhandlung am Amtsgericht Stockach. Richterin Julia Elsner wies explizit darauf hin, dass dieser Abschnitt der L 194 "massiv gefährlich" ist. "Die Strecke beschäftigt die Stadt schon lange", sagte sie. Es ging vor Gericht um einen Zusammenstoß durch ein gefährliches Überholmanöver im Überholverbot im vergangenen November mit vier beteiligten Fahrzeugen, mehreren Verletzten und rund 27 000 Euro Schaden. Die Richterin sagte dem 32-jährigen Verursacher, er könne froh sein, dass sein Unfall nicht einer der tödlichen war, die dort bereits mehrfach geschehen sind. Sie verurteilte den Mann am Ende zu einer Geldstrafe in Höhe von 2625 Euro.

Die Anklage gegen den Mann, der in Norddeutschland wohnt und beruflich in der Region war, lautete auf Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässige Körperverletzung. Der 32-Jährige war am frühen Abend des 24. November 2017 in seinem Wagen hinter einem anderen Auto gefahren und hatte zum Überholen angesetzt. Doch es kamen ihm zwei Fahrzeuge auf der Gegenspur entgegen. Der 32-Jährige zog wieder nach rechts, doch das zweite der Autos auf der Gegenspur prallte auf das Heck des vorderen, als beide eine Vollbremsung machten.

"Die Strecke hat sich in dem Moment übersichtlich dargestellt", sagte der 32-Jährige zu seiner Entscheidung für das Überholmanöver. Es seien keine entgegenkommenden Scheinwerfer zu sehen gewesen. Er habe von Weitem die Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung gesehen, aber keine Überholverbot-Schilder wahrgenommen. "Ich bin vom Gegenverkehr völlig überrascht gewesen", versicherte er und schilderte, wie er nach dem Einscheren angehalten habe und sich erst einmal hätte sammeln müssen. "Ich habe noch nie einen Unfall gehabt und stand unter Schock." Laut seinen Angaben, die weitere Zeugenaussagen später bestätigten, habe er sich um die verletzte Fahrerin des hinteren Wagens auf der anderen Fahrbahn gekümmert.

In der Verhandlung sagten insgesamt sechs Zeugen aus – Unfallbeteiligte und eine Polizistin. Alle schilderten den Unfallhergang ähnlich. Anhand der Aussagen und Fotos sowie Skizzen der Unfallstelle, war am Ende deutlich, dass der 32-Jährige innerhalb des geltenden Überholverbots überholen wollte, wo eine kurze gerade Strecke in eine Rechtskurve führt. Mehrere Zeugen sagten, sie hätten befürchtet, dass der Überholende nicht rechtzeitig wieder auf seine Spur zurückgelangen würde. "Er ist zwei bis drei Meter vor uns eingeschert", sagte der 46-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos. "Ich kenne die Strecke sehr gut. Sie ist sehr gefährlich."

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft verwies in ihrem Plädoyer darauf, dass der Knackpunkt sei, ob der 32-Jährige falsch oder grob verkehrswidrig und rücksichtlos überholt habe. Sie selbst kenne die Stelle auch und sagte: "Durch die Böschung sieht man nicht, ob Fahrzeuge kommen." Bei Dunkelheit, Überholverbot, schlechter Sicht habe er alle Sorgfalt außer Acht gelassen. Sie beantragte 60 Tagessätze zu je 75 Euro (4500 Euro) und eine Führerscheinsperre von vier Monaten.

Der Verteidiger wies den Punkt der Rücksichtslosigkeit in seinem Plädoyer ab und betonte, dass sein Mandant ortsunkundig sein. Er sei die Strecke zum ersten Mal gefahren und habe keinerlei Zeitdruck gehabt. Sein Mandant habe die Verkehrslage falsch eingeschätzt und hätte aufmerksamer sein können, um zu erkennen, dass dort Überholen nicht erlaubt sei. Der Anwalt beantragte 35 Tagessätze zu je 75 Euro (2625 Euro) und sagte, ein dreimonatiges Fahrverbot sollte mit dem Entzug des Führerscheins seit dem Unfall abgeholten sein.

Richterin Julia Elsner schloss sich mit ihrem Urteil den Forderungen des Verteidigers an. Der 32-Jährige trägt außerdem die Kosten des Verfahrens. Sie glaubte den Versicherungen des Mannes, dass er das Überholverbot nicht gesehen habe und tief bereue, was geschehen ist. Dazu, dass er direkt nach dem Unfall von einem Tier auf der Fahrbahn gesprochen habe, dem er ausgewichen sei, sagte sie, dass Leugnen menschlich sei, wenn jemand einen Fehler gemacht habe.