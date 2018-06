Die Reaktion eines Mannes aus dem Raum Stockach wegen Unmut über Probleme beim Onlinebanking endete vor dem Amtsgericht Stockach mit einer Geldstrafe in Höhe von 450 Euro. Der Bankkunde hatte im Januar 2017 eine E-Mail mit einer Drohung an den Kundenservice der Bank geschickt. Er bezeichnete die Mitarbeiter darin als Pappnasen und kündigte an, ins Kundencenter im nördlichen Raum Baden-Württemberg zu fahren und dann ein Mitarbeiter den Abend nicht erleben werde. In der Verhandlung ging es aber nicht um den Vorfall selbst, sondern die Geldstrafe, da der Mann beschränkten Einspruch gegen die Höhe der Tagessätze in einen Strafbefehl erhoben hatte.

"Viele fühlten sich davon bedroht", sagte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft über die E-Mail. Sie zeichnete nach, welchen Weg die Zeilen innerhalb der Bank nahmen. Sie verwendete dabei auch den Begriff Amoklauf und zählte eine ganze Reihe von Paragrafen auf, die sich auf angedrohten Mord, Totschlag, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und sogar Kriegsverbrechen bezogen. Zudem warf die Staatsanwaltschaft dem Mann die Nötigung zu Handlungen vor.

Der Angeklagte saß ohne Anwalt im Gerichtssaal. Er begründete seinen beschränkten Einspruch damit, dass er nur geringfügig beschäftigt sei. Er habe 200 Euro im Monat zur Verfügung, erklärte er auf Nachfrage der Richterin. Seine Frau habe ein festes Einkommen, was bei der Bemessung der Tagessätze des Mannes angerechnet wurde.

Die Umstände des Falls selbst wurden in dem Verfahren nicht näher aufgerollt, da es nur um die Höhe der Geldstrafe ging, gegen die der Mann Einspruch erhoben hatte. Dementsprechend sagte die Vertreterin der Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer auch nichts zum Tatbestand. Sie forderte 30 Tagessätze zu je 15 Euro, also 450 Euro. Die Richterin setzte dann auch genau diesen Betrag wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten in Tateinheit mit Nötigung fest. Der Angeklagte trägt außerdem die Kosten des Verfahrens. Der ursprüngliche Tagessatz hatte bei 40 Euro gelegen und wäre damit bei 1200 Euro insgesamt gewesen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig, da alle Seiten auf Rechtsmittel verzichtet haben. "Sonst gab es wegen des beschränkten Einspruchs nichts weiter zu entscheiden", sagte die Richterin abschließend.

