Stockach Gemischter Chor Hindelwangen feiert sein 70-jähriges Bestehen

Derzeit laufen die Vorbereitungen auf das Jahreskonzert, an dem drei Chöre teilnehmen. Vor allem Schlager stehen auf dem Programm

Stockach – Tatsächlich war der erste Hindelwanger Chor, der im Februar 1948 vom damaligen Schulleiter Franz Elsässer gegründet wurde, ein reiner Männergesangsverein – wie übrigens bei fast allen Chorgründungen in den 1950er und 60er Jahren. "Chorgesang war Männersache", erklärte die heutige Vorsitzende, Regina Ellenberger, die den Verein seit einem Jahr leitet und am vergangenen Wochenende ihre erste Hauptversammlung leitete. Ellenberger ist die Tochter von Otto Eisenbach, der selbst den Verein 34 Jahre lang als Vorsitzender führte und seit 68 Jahren Chormitglied ist. "So war es fast logisch, dass ich in die Fußstapfen meines Vaters treten werde", erklärte Ellenberger, die selbst seit 30 Jahren Sängerin im Chor ist.

Bei der Gründung vor 70 Jahren hat man mit 24 Sängern und 24 passiven Mitgliedern begonnen, heute singen 34 Personen und 68 passive Mitglieder unterstützen den Verein. Im Jahr 1977 gab es eine Zäsur, als der damalige Chorleiter, Wolfgang Schmidt, auch Frauen in seinen Chor aufnahm, was sehr erfreulich war, aber auch zu einem ziemlich sperrigen Vereinsnamen führte. Heute heißt der Verein mit seinem kompletten Namen "Männergesangverein Nellenburg Gemischter Chor Hindelwangen". 2005 gründete der heutige Dirigent, Eberhard Graf, innerhalb des Vereins einen Gospelchor, der sich großer Beliebtheit erfreut und dem 26 aktive und vier passive Mitglieder angehören.

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung im Gasthaus Adler stand das Jubiläumskonzert, das am Sonntag, 22. April, in der Nellenburghalle mit einigen Neuerungen stattfinden wird. So erklärte Chorleiter Graf, dass die Veranstaltung um 16 Uhr mit Kaffee und Kuchen beginne und ab 17 Uhr das eigentlich Konzert starte, und zwar mit drei Chören: dem Gemischten Chor Hindelwangen, dem Gospelchor und mit dem Gastchor vom Liederkranz Gunningen. "Der Schwerpunkt der Lieder wird im Bereich Schlager liegen", verriet Graf, der sich auf viele Besucher freut.

Neben dem Bericht der Schriftführerin, Wilma Berckner, dem Kassenbericht von Helmut Fridgen sowie dem Bericht des Chorleiters, Eberhard Graf, hatte die Vorsitzende die Pflicht, zusammen mit Josef Steinhart, dem Bezirksvorsitzenden des Raums Stockach, viele langjährige Mitglieder zu ehren.

Unter den Gästen war auch Ortsvorsteher Wolf-Dieter Karle, der die Bedeutung des Chors für das kulturelle Leben des Ortes unterstrich. Auch wies er den Vorstand auf die neue gesetzliche Regelung des Datenschutzes hin, die soweit reiche, dass jeder Verein einen Datenschutzbeauftragten benötige – eine Mammutaufgabe für die Vereine, wie er bei der Versammlung betonte.

Ehrungen