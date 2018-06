Stockach Gemeinsam gegen die Wohnungsnot: Stadt und Kirchen arbeiten Hand in Hand

Das Ziel eines gemeinsamen Projekts der Stadt Stockach und der kirchlichen Seelsorgeeinheiten ist mehr bezahlbarer Wohnraum. Suchende und Bürger, bei denen es Leerstände gibt oder ein Umbau denkbar wäre, sollen zusammenfinden. Das soll positive Effekte auf beiden Seiten haben.

Die Mieten steigen und mit ihnen die Zahl derer, die bezahlbaren Wohnraum suchen. Oder überhaupt eine Wohnung. Die Stadt Stockach will dieses Problem nun gemeinsam mit der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde angehen, sagt Bürgermeister Rainer Stolz. Im vergangenen halben Jahr haben sich der katholische Pfarrer Michael Lienhard, sein evangelischer Amtskollege Rainer Stockburger, Baurechts- sowie Ordnungsamtsleiter Peter Fritschi und Stolz regelmäßig getroffen. Sie haben über eine Idee zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und deren Umsetzung gesprochen. Diese wollen sie beim Straßenfest des Schweizer Feiertags am Samstag, 16. Juni, in die Öffentlichkeit tragen und an den Start bringen.

Auf der einen Seite stehen Bürger, die keine Wohnungen mit Mieten finden können, die sie sich leisten können oder ihre Wohnung verloren haben. Auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel Senioren, die alleine in einem großen Haus wohnen, um das sie sich nicht mehr selbst kümmern oder den Garten pflegen können. Stadt und Kirchen möchten diese Menschen nun zusammenbringen. "Der Impuls kam vom Caritas-Ausschuss der Seelsorgeeinheit", erklärt Lienhard. "Es ist schön, dass Rainer Stockburger und die Stadt gleich dabei waren." Die Caritas-Mitarbeiter sähen jeden Tag, dass Ältere oft alleine leben und Hilfe bräuchten, aber auch, dass es Bürger gibt, die nur sehr wenig Geld zur Verfügung haben. Das schließe alle ein: Menschen ohne Einkommen, Alleinerziehende mit wenig Gehalt oder Flüchtlinge. "Wir sehen die Not auf allen Seiten und wollen eine Brücke schlagen", fasst Lienhard zusammen.

Wieviele Bürger verzweifelt Wohnraum suchen, weiß die Stadtverwaltung aber nicht genau. "Es gibt keine Zahlen", sagt Stolz. "Es ist die Frage, was für wen bezahlbar ist und was nicht." Eines sei aber deutlich: "Früher war die Unterbringung von Obdachlosen kein Thema." Es seien im Jahr nur wenige gewesen, aber inzwischen seien die Zahlen nach oben geschossen. "Wir sind jetzt am Anschlag", sagt Peter Fritschi. Die Stadt müsse improvisieren.

Der Bürgermeister sieht dieses neue Konzept zur Aktivierung von Wohnraum als einen Mosaikstein von vielen. Es sei damit möglich, eine schwierige Situation der Gesellschaft zu lösen. Denn rechtlich und formal gebe es viele Hindernisse, wenn Bürger in Notsituationen seien. Pfarrer Lienhard sagt deshalb dazu: "So ist es möglich, von Mensch zu Mensch etwas zu ermöglichen." Es müsse dann nicht auf den Staat gewartet werden.

Das Wohnraum-Projekt steckt aber noch mitten in der Entwicklung. Die vier Initiatoren sind selbst noch dabei, sich zu informieren, wie was möglich wäre. Die Stadtverwaltung habe im Juli einen Beratungstermin bei der landesweiten Wohnrauminitiative Raumteiler erhalten, bei dem sie Informationen bekomme, sagt Fritschi. Es gehe dabei zum Beispiel darum, wie Häuser umgebaut werden könnten, um mehr Wohneinheiten zu schaffen. Es gebe Beispiele aus anderen Städten, die bereits Erfolge mit solchen Konzepten zur Schaffung von Wohnraum verzeichneten.

"Es ist ein Herantasten. Wir werden nicht von jetzt auf gleich Erfolge haben", sagt Stolz ganz bewusst. Es sei ein Prozess, der mehrere Jahre dauern könne. Er stellt die Vorteile klar heraus: "Es geht nicht nur darum, Raum abzugeben, sondern auch darum, Nähe zu gewinnen. Es ist gut, jemanden im Alter da zu haben." Michael Lienhard, Rainer Stockburger, Peter Fritschi und Rainer Stolz sehen den Wandel der Zeit – die erwachsenen Kinder leben oft weit entfernt von den Eltern. Dadurch entstehe Einsamkeit und es sei niemand da, um im Alltag zu helfen. Gleichzeitig sind sich alle vier bewusst, dass es für manche nicht einfach sei oder sein werde, wenn sich ihr gewohntes Umfeld verändere und andere Personen in einem Teil des Hauses leben. "Wir brauchen erst einmal Menschen, die offen für Gespräche sind", sagt Stolz. Ihm und den anderen sei auch bewusst, dass es klar getrennte Wohneinheiten brauche, damit so ein Zusammenleben klappen könne. Soweit möglich, wolle die Stadt helfen und beraten, wie Umbauten oder Finanzierungen möglich sind. Die Stadt dürfe allerdings keine Rechtsberatung machen, betont Fritschi, der bei Fragen jederzeit zur Verfügung steht.

Es gibt bereits einen Lichtblick, wie Rainer Stockburger sagt. Er kennt einen älteren Mann, der alleine in einem Haus in einem Stockacher Ortsteil wohnt und gerne Sozialwohnungen einrichten würde. "So gibt es schon jemanden, der sich etwas vorstellen könnte."