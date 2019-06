Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Auftrag erteilt. Demnach werden die Arbeiten für etwa 217 000 Euro von der Firma Leonhard Störk aus Emmingen-Liptingen erledigt, die laut der Sitzungsvorlage als einzige Firma ein Angebot abgegeben hat. Die Entscheidung fiel für ein Nebenangebot mit einer Bauweise, in der der Beton für die neue Brücke vor Ort gegossen wird. Die bestehende Brücke ist laut der Vorlage in desolatem Zustand. Eine Instandsetzung sei weder wirtschaftlich noch dauerhaft.