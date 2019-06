Ein Gymnasium für Stockach, ein neues Rathaus für Nenzingen und ein Uferpark Bodman: Dies und vieles mehr brachten die 1970er-Jahre im Raum Stockach. Die Verwaltungsreform veränderte die Region. Neue Gemeinden entstanden aus mehreren, zuvor eigenständigen Orten und 1975 formierte sich die heute bekannte Verwaltungsgemeinschaft Stockach. Um diese Dinge und mehr soll es in diesem Sommer in der historischen SÜDKURIER-Serie „Gedächtnis der Region“ gehen.

Das alte Nenzinger Rathaus wurde in den 1970ern abgerissen und neu gebaut. Die Einweihung des Neubaus war im Jahr 1975. | Bild: SK-Archiv

Die Redaktion sucht Fotos zu den genannten und weiteren Themen aus den Jahren 1970 bis 1979. Außerdem suchen wir auch Zeitzeugen, die den Bau wichtiger Gebäude oder das Entstehen neuer Gemeinden wie zum Beispiel Hohenfels erlebt haben. Wer erinnert sich? Wer war dabei und kann von den Sorgen und Hoffnungen um die damaligen Veränderungen erzählen?

In Nenzingen stand bereits vor der Gemeindereform der Bau eines neuen Rathauses im Raum. Das wurde aber erst später nach dem Zusammenschluss von Orsingen und Nenzingen verwirklicht. Neben dem Abriss des alten Rathauses fiel auch das Gasthaus Adler der Spitzhacke zum Opfer, um Platz für den Neubau zu machen. Gibt es Beteiligte, die etwas darüber erzählen können wie die Abrisse und der Neubau abliefen? Wer hat im damals neuen Rathaus gearbeitet? Wir suchen und sammeln die Erinnerungen. Es ereignete sich sogar noch mehr in Nenzingen: St. Ulrich bekam neue Kirchenglocken. Wer kann uns etwas darüber erzählen?

Ein Bauprojekt in Eigeltingen war in den 70er eine neue Mehrzweckhalle. Auch dazu suchen wir Zeitzeugen und Fotos. Zudem fand in Bodman die Uferaufschüttung für den heutigen Uferpark statt. Wer hat sie miterlebt, direkt an der Baustelle gewohnt oder mitgearbeitet? Außerdem wurde die Heidenfelshalle in Zizenhausen den 70ern gebaut. Wer kann sich daran erinnern und möchte für einen Artikel darüber erzählen?

Für die Stockacher Schullandschaft war der Bau des Gymnasiums sehr bedeutend. Der Gebäudekomplex, der erst 1983 den Namen Nellenburg-Gymnasium erhielt, war 1972 bezugsfertig. Laut der Festschrift „100 Jahre Höhere Schule“ legten in jenem Jahr 17 Abiturienten ihre Prüfungen ab – im Jahr 1973 waren es bereits 30.

Der Hans-Kuony-Brunnen wurde in den 1970er-Jahren geschaffen und stand am Marktplatz. Dieses Foto ist entweder Ende der 70er oder Anfang der 80er entstanden. | Bild: SK-Archiv

Der Hans-Kuony-Brunnen, der heute vor dem Bürgerhaus Adler Post steht, entstand 1973 am Marktplatz, wo heute der Außenbereich eines Lokals ist. Wer möchte der Lokalredaktion von der Einweihung erzählen? Oder wer hat miterlebt, wie der Brunnen aufgebaut wurde und wie er bei den Bürgen ankam?

Auch in der Vereinslandschaft tat sich in den 70ern einiges. So baute zum Beispiel der Sportverein Nenzingen ein Clubhaus, das 1979 eingeweiht wurde. Und in Mühlingen schuf der Wanderverein 1977 seine Vereinshütte. Außerdem hat das jährliche Birkenfest am ersten Augustwochenende seinen Ursprung im Jahr 1975, als ein neuer Grill mit Tischen und Bänken im Gewann Birken gebaut wurde.

Im Bereich Nahverkehr war im Jahr 1972 die Einstellung der Personenbeförderung auf der Bahnstrecke Stockach-Meßkirch ein großes Thema. Es gab dann nur noch Güterverkehr. Wer hat damals die Ereignisse verfolgt? Wer fuhr Anfang der 70er regelmäßig mit dem Zug nach Meßkirch und würde für einen Artikel davon erzählen?

Dies sind natürlich nur ein paar erste Themen, auf die die Redaktion im Archiv gestoßen ist. In Stockach, Orsingen-Nenzingen, Eigeltingen, Bodman-Ludwigshafen, Mühlingen und Hohenfels sind noch mehr bedeutende Gebäude und Einrichtungen entstanden oder es wichtige Dinge geschehen. Sicherlich waren in jenem Jahrzehnt auch die Gründungen bekannter Vereine oder Gruppierungen. Die Lokalredaktion Stockach ist für jeden Tipp offen und dankbar.

