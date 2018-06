Stockach Geburtstagsfeier und viel Lob: Bürgerstiftung Stockach ist jetzt zehn Jahre alt und hat noch viel vor

Der Saal im Bürgerhaus Adler Post bei der Geburtstagsfeier Bürgerstiftung Stockach war voll. Viele kamen, um ihre Unterstützung zu zeigen. Der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung lobte in seiner Festrede den Zusammenhalt der Stockacher. Es gab rund 170 000 Euro Förderungen im ersten Jahrzehnt der Stiftung.

Die Stockacher stehen hinter ihrer Bürgerstiftung. Diese Botschaft war bei der Feier zum zehnten Geburtstag der gemeinnützigen Organisation mehr als deutlich. Die Zahlen zeigen es deutlich, aber auch die Reden von Stiftungsvertretern, Bürgermeister Rainer Stolz und des Bundestagsabgeordneten Andreas Jung (CDU). Alle sprachen ihren großen Dank an die aus, die sich mit Zeit oder Geld engagieren.

Vorstandsmitglied Karin Bacher hob in ihrer Begrüßung hervor, dass die Verbindung der Feier mit dem Auftakt des Schweizer Feiertags geplant gewesen sei. Die Reihen im Bürgerhaus waren trotz der parallelen Veranstaltung auf dem Gustav-Hammer-Platz voll und Karin Bacher freute sich über diesen breiten Zuspruch. Auch Bundestagsabgeordneter Andreas Jung sagte in seiner Festansprache, dass es eine Freude sei, in den vollen Saal zu schauen und alle zu sehen, die sich für das Gemeinwohl engagieren. "Es ist etwas Besonderes, Menschen in der Stadt zu haben, die sich um ihre Mitmenschen kümmern und da eingreifen, wo der Staat an seine Grenzen stößt", sagte er. Es sei wichtig, dass es solche Mitbürger gebe, denn in der heutigen Zeit gehe es um den Zusammenhalt. "Solche Bürgerstiftungen gibt es in Deutschland noch nicht so lange und Stockach ist ganz vorne mit dabei", lobte Jung.

Die Liste der Engagierten, Stifter und Spender lese sich fast wie ein Auszug aus dem Telefonbuch, sagte Jung. Das zeige, wie sehr sich die Stockacher mit der Stiftung identifizieren. Die Leistungen der Stiftung seien beeindruckend und die Stiftung selbst handle im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltig: "Es wird Geld eingebracht, um Früchte zu tragen." Damit werde heute bereits an die gedacht, die eines Tages in Stockach leben werden. "Die Bürgerstiftung ist so auch eine Zukunftsstiftung", sagte der Bundestagsabgeordnete und ermutigte alle, weiter beizutragen, denn beim Stiftungsvermögen sei noch Luft nach oben.

Manfred Peter, Vorsitzender des Stiftungsvorstands, zeichnete nach, wie die Stiftung entstanden ist, warum sie nötig ist, was ihre Ziele sind und welche Bandbreite an Unterstützung sie leistet. Es sei zum Beispiel ein großer Vorteil gewesen, dass sich vor Gründung der Stiftung schon viele Mitbürger um die kümmerten, die Hilfe brauchten. "Das machte schon vor zehn Jahren unsere Stadt lebens- und liebenswert." Es habe jedoch an einer Organisation gemangelt, die nötige Gelder zur Verfügung stellen könnte – eine Bürgerstiftung. Seit zehn Jahren unterstützt die Stiftung nun Vereine, Einrichtungen oder Projekte aus alles Bereichen, zum Beispiel Jugend- und Altenhilfe, Kultur oder Umwelt- und Naturschutz. 2017 habe die Stiftung Geld für 26 Vorhaben ausgeschüttet, die das Gemeinwohl in der Stadt und den Ortsteilen verbessern, erzählte Peter. Dies könnten ganz kleine Beträge wie 112 Euro für Nistkästen-Material sein oder 7000 Euro für neue Geräte im Krankenhaus. Im Gründungsjahr 2008 betrugen die Förderungen rund 7000 Euro, im laufenden Jahr 2018 werden es rund 30 000 Euro sein, fasste Manfred Peter zusammen. In den zehn Jahren seien es insgesamt rund 170 000 Euro.

Und die Zukunft? Die Arbeit der Stiftung geht natürlich weiter. Deshalb rief Manfred Peter dazu auf, die Organisation weiter zu unterstützen: "Je größer das unantastbare Stiftungsvermögen ist oder je mehr Spenden wir erhalten, umso mehr kann die Stiftung das Gemeinwohl verbessern."

Auch Bürgermeister Rainer Stolz sprach bei der Feier einige Worte und betonte, dass es bei der Stiftung darum gehe, Mittel nach menschlichen Bedürftnissen und nicht nach Paragrafen zu verteilen. Er dankte den früheren und heutigen Leitern der Stiftung und fasste zur der gemeinnützigen Organisation zusammen: "Wir, die Bürger der Stadt, sind froh, dass es euch gibt."

Heinrich Wagner, Ehrenvorsitzender des Stiftungsrats, erzählte, dass es aktuell 178 Stifter gebe. "35 von ihnen haben in den zehn Jahren mehr als 5000 Euro gestiftet. Das sind 451 000 Euro." Unter diesen 35 seien fünf Rentner, die jedes Jahr 500 Euro oder mehr gegeben hätten – so habe sich das dann jeweils auf 5000 Euro summiert. "Dafür sollte man ein besonderes Dankeschön sagen", sagte er und das Publikum stimmte mit viel Applaus zu. Auch allen Vorstands-, Stiftungsrat- und Beiratsmitgliedern, die diese Arbeit ehrenamtlich machen, dankte er. Wagners Wunsch ist es, bald die Zwei-Millionen-Marke beim unantastbaren Stiftungsvermögen zu erreichen. Heute beträgt es rund 1,62 Millionen Euro.

Zur musikalischen Untermalung des Abends trug die Pianistin Antonia Miller mit Stücken von Frédéric Chopin, von dem Heinrich Wagner ein großer Fan ist, bei. Musikschüler Mathias Dreßen (Xylophon) und sein Lehrer Markus Schwab-Renz (Marimbaphon) spielten unter anderem den Ungarischen Tanz No.5 von Johannes Brahms. Das Marimbaphon bekam die Musikschule vom verstorbenen Rudolf Stumpp, der im Jahr 2013 der Bürgerstiftung gemeinsam mit seiner Frau Christel eine Million Euro für das unantastbare Stiftungsvermögen gespendet hat, erzählte Stolz.

Und noch ein Ausblick: Vorstandsmitglied Willi Zöller, der sich dem Dank seiner Vorredner anschloss, machte im Rahmen seiner Rede zum Abschluss des offiziellen Teils des Abends auf ein Benefizkonzert für die Bürgerstiftung aufmerksam. Es findet am Sonntag, 22. Juli, um 19.30 Uhr statt. Alle Einnahmen gehen an die Bürgerstiftung, die sich nicht auf den Erfolgen ausruht, sondern noch mehr fördern will.