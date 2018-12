Hundertfach habe sie mit Suizid gedroht und letztlich habe er sie umgebracht, sagte am Dienstag ein 41-jähriger Mann vor dem Landgericht Konstanz. Er war wegen Totschlags angeklagt, nachdem er im Juli seine Frau in Wahlwies erwürgt hatte. Zuvor habe er 13 Jahre lang alles getan, um sie von einem Selbstmord abzuhalten – auch wenn er rasch erkannt habe, dass angesichts ihrer psychischen Erkrankungen nur eine professionelle Therapie hätte helfen können. Unter Berücksichtigung mildernder Umstände und einer eingeschränkten Schuldfähigkeit verurteilte das Landgericht Konstanz den 41-Jährigen zu einer Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten. Diese Zeit braucht er laut vorsitzendem Richter Christoph Hettenbach auch, um seine Schuld zu verarbeiten. "Sie stehen persönlich und beruflich vor einem Scherbenhaufen."

Psychische Krankheiten prägten die Beziehung

Der Geburtstag der Getöteten war der traurige Schlusspunkt nach 13 Jahren Beziehung, die von psychischen Krankheiten der Frau geprägt waren. So schilderte es der geständige Angeklagte während seiner rund zweistündigen Aussage. Die Frau habe unter einer Borderline-Störung gelitten, die sich mit einem gestörten Selbstbild und raschen Stimmungswechseln zeigt. Sie war essgestört und wog zur Zeit ihres Todes nur 49 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,76 Metern. Und sie sei depressiv gewesen, habe ständig von Suizid gesprochen und sich sogar schon eine Brücke ausgesucht, von der sie springen wollte. Zwischenzeitlich habe sie auch gedroht, die beiden Haustiere mit in den Tod zu nehmen.

Geburtstagsfest eskalierte

An diesem Tag habe ein riesiger Druck auf dem Angeklagten gelastet, wie er aussagte. Denn Geburtstage seien für seine Frau traumatisch gewesen und die vergangenen zwei Feiern unglücklich verlaufen. Also fuhren sie extra an den Bodensee, wo er aufwuchs. Als ihr erst die Blumen und dann die Musik nicht gefielen, seien ihm die Nerven durchgegangen. In ähnlichen Situationen habe er sich dem Konflikt entzogen, doch nun sei er geblieben, weil er den Geburtstag habe retten wollen. Doch nachdem seine Frau den gemeinsamen Lieblingscocktail vom Tisch gewischt, die Blumen und den Kuchen weggeschmissen hätte, habe der 41-Jährige sie erwürgt. "Jetzt reicht's", rief er nach eigenen Angaben. Und er habe ihr gesagt, dass er ihr nun ihren sehnlichsten Wunsch erfülle: zu sterben. Erst als ihr Körper erschlaffte, sei er sich der Situation bewusst geworden und habe erkannt, dass "die große Liebe seines Lebens" weg ist.

Einen ersten Suizidgedanken habe er rasch verworfen. Statt mit dem Wagen gezielt zu verunglücken, kaufte er nur Zigaretten an einer Tankstelle. Er telefonierte mit einem Freund und alarmierte die Polizei, die ihn vor Ort festnahm. Seitdem sitzt der Mann in der Justizvollzugsanstalt in Konstanz und arbeitet das Geschehen mit psychologischer Hilfe auf.

Ihre Mutter unterstützt ihn: Er sei immer willkommen

Vor Gericht zeichnete der 41-Jährige das Bild eines sehr bemühten Ehemannes, der es seiner Frau einfach nicht recht machen konnte. Und der die Scherben ihrer Wutausbrüche wegkehrte und weglächelte, bis es nicht mehr gegangen sei. Der 39. Geburtstag seiner Frau war ein Moment, in dem es für ihn nicht mehr gegangen sei. Zu lange hatte er ihre Wutausbrüche schon ertragen, zu fertig war er nach zermürbenden Tagen mit wenig Schlaf und vielen Auseinandersetzungen. Dieses Bild stützte ausgerechnet die Mutter der Getöteten. Laut Staatsanwalt Ulrich Gerlach und Verteidiger Gerhard Zahner war eine ihrer ersten Reaktionen nach der Todesnachricht ihrer Tochter, dass diese nun auch noch das Leben ihres Ehemannes zerstört habe. Er sei bei ihr immer willkommen. Auch die beiden geladenen Polizisten und der Gutachter stützten die Schilderungen des Angeklagten.

Jede Woche Streit aus dem Nichts, doch er liebte sie

Dabei kündigte sich laut den Schilderungen des Angeklagten bereits an, dass nun etwas anders war als sonst. Früher habe er teils den Eindruck gehabt, dass sie Porzellan eigens dafür ausgesucht hatte, um es ihm bei einem ihrer Wutausbrüche vor die Füße zu schmeißen. Jede Woche habe es Streit gegeben, "teilweise aus dem Nichts oder wegen Banalitäten". Ihm sei schon lange klar gewesen, dass er ihr nicht helfen könne, doch professionelle Hilfe habe sie nicht angenommen. Eine Zwangseinweisung hätte ihr Vertrauen in ihn zerstört. Also ging er zur Psychologin, um sich Tipps für den Umgang mit seiner Frau zu holen. Aber an eine Trennung habe er nie ernsthaft gedacht – aus Liebe und weil sie für ihre Krankheit nichts könne. Und weil es ja auch gute Tage gab. An diesem Tag kurz vor ihrem Geburtstag zerschmetterte sie vier Schälchen, die ihr etwas bedeutet hätten. Sie drohte wieder und wieder mit Selbstmord, was er sehr ernst genommen habe. Und als er im Büro übernachtete, um seine Frau nicht zu stören, habe er gelauscht, wann sie auf Toilette gehe, um ein Lebenszeichen zu erhaschen.

Es ging kontinuierlich bergab

Schon früh erfuhr der Angeklagte von seiner späteren Frau, dass sie psychisch krank war. Das Paar lernte sich online kennen und verbrachte wenige Tage nach dem ersten Treffen bereits Silvester 2004 zusammen. Schon in dieser Nacht habe sie ihm ihre Probleme skizziert. Sie habe zum Beispiel nur langärmlige Oberteile getragen, weil ihre Arme von Narben der Selbstverletzung gezeichnet waren. Das sei für ihn kein Grund für einen Rückzieher gewesen. Doch als die Psychotherapeutin seiner Partnerin 2009 in Rente ging, sei das eine Zäsur gewesen. "Das war der erste Knick in unserer Beziehung, von dem wir uns nicht mehr erholen konnten", berichtete der Angeklagte. Es sei kontinuierlich bergab gegangen.

Im Frühjahr 2017 zogen sie von Berlin nach Süddeutschland in den Raum Reutlingen, weil sie sich dort schon immer wohl gefühlt habe. Und während er extra in Frühschichten wechselte, damit sie möglichst wenig alleine war, lag sie zuhause auf der Couch. "Sie hatte sehr, sehr viel Zeit, sich mit ihren Problemen auseinanderzusetzen", sagte der Angeklagte. Arbeit hätte ihr in seinen Augen gut getan, doch dazu sei sie nicht in der Verfassung gewesen.

Viel Verständnis für den Angeklagten

Für seine Leidensgeschichte hörte der Angeklagte Verständnis von allen Seiten: "Er hat sein ganzes Leben um das Wohlergehen seiner Frau aufgebaut", sagte der Gutachter. Er sah eine verminderte Schuldfähigkeit, weil der Angeklagte die Tat selbst zum Beispiel eingeschränkt erlebte. "Der Angeklagte war am Ende seiner Kräfte", sagte der Staatsanwalt. Er sah Parallelen zu einem Tötungsdelikt im Raum Stockach, das vor wenigen Monaten geschehen war. Auch da tötete ein Mann seine Partnerin, die psychisch krank war. Im Vergleich bezeichnete er den Fall des 41-Jährigen aber als weniger schwerwiegend.

Weil Verteidigung und Staatsanwaltschaft erklärten, dass sie keine Rechtsmittel einlegen möchten, ist das Urteil rechtskräftig.