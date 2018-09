von Mario Graf

Jede Woche dasselbe Spiel: neuer Standort, alles aufbauen, jeden Tag Vorstellungen und am Ende alles wieder abbauen. So sieht das Leben der Familie Spindler aus. Zusammen mit seiner Frau Karina und seinen vier Kindern betreibt Stefan Spindler einen Zirkus mit knapp 20 Tieren. Unterstützt wird die sechsköpfige Familie dabei von Manuela Müller, die einst die einzige Löwen-Dompteurin in der Schweiz war.

Der Wanderzirkus hat nun auf der Wiese nahe dem Dillplatz in Stockach sein Zelt aufgeschlagen und lädt Besucher zu einer knapp zweistündigen Vorstellung für junge und erwachsene Zuschauer ein. Das Programm bestehe aus Akrobatik, Clowns und Tiernummern, bei denen Pferde, Hunde, Tauben und Kamele vorkommen. Was seinen kleinen Zirkus von einem großen unterscheidet, erklärt Stefan Spindler wie folgt: "Die Zuschauer werden bei uns in das Programm integriert. Die Kinder können die Tiere anfassen und füttern. Bei einem großen Zirkus ist es wie mit einem Kinobesuch, man kann nur schauen." Generell seien ihm die Tiere sehr wichtig, sie seien wie Menschen und hätten auch mal einen schlechten Tag. "Ein Tier muss es mit Freude machen oder gar nicht. Denn der Tierschutz ist wichtig", sagt Spindler. Als Höhepunkt kündigt Stefan Spindler die Piratenschau mit Messer- und Axtwerfen und einer Trapezeinlage seiner Tochter an.

Die ursprünglich aus Brandenburg stammende Familie zog über das Erzgebirge und Bayern bis in den Landkreis Konstanz nach Stockach. Mit den bisherigen Aufführungen in der Bodenseeregion seien sie zufrieden, denn die Leute seien sympatisch und aufgeschlossen, sagt Karina Spindler. Das Ziel, nach dem Besuch in Stockach, stehe mit Güttingen auch schon fest, erzählt sie weiter. In der Regel seien sie neun Monate im Jahr unterwegs, abhängig von der Dauer des Winters.

Vorstellungen: Bis Montag, 17. September, finden die Vorstellungen täglich um 17 Uhr statt. Sonntags beginnt sie bereits um 14 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene kostet 14 Euro, Kinder ab zwei Jahren kosten 12 Euro

