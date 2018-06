Stockach Gartenstraße: Täter machen bei zwei Einbrüchen keine Beute

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei Stockach melden.

Einbrecher sind in gleich zwei Wohnungen auf der selben Etage eines Wohngebäudes in der Gartenstraße in Ludwigshafen eingedrungen. Laut einer Pressemitteilung der Polizei verschafften sich die Täter vermutlich im Zeitraum zwischen Donnerstag und Freitag gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räume anschließend nach Wertsachen. Nach bisherigem Kentnissstand der Polizei zogen die Einbrecher ohne Diebesgut wieder davon. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach unter Telefon (0 77 71) 93 91-0 zu melden.