Stockach Gartenparty mit Genuss: Großes Sommerfest im Pestalozzi Kinderdorf

Etwa 700 Besucher kommen nach Wahlwies zum Sommerfest des Pestalozzi Kinderdorfs. Geschicklichkeitsspiele, Puppentheater und jede Menge Musik sorgen für einen unterhaltsamen Nachmittag

Stockach-Wahlwies – Ein buntes Sommerfest erlebten im Wahlwieser Kinderdorf rund 700 Gäste. Wie immer hatten die Ausbildungsbetriebe samt Kinderdorf-Familien ein vielseitiges Spiel-, Bastel- und Erlebnisangebot vorbereitet, das gut ankam. Auch die Bewirtung in Bio-Qualität wurde gern angenommen.

"Heute können die Kinder bei uns Kläpperle bauen", sagt Schreinermeister Thomas Mantau, der in der Kinderdorf-Schreinerei derzeit zehn Jugendliche ausbildet. Wer mag, darf sein Werkstück anschließend in der Malerei verschönern. Rollenrutsche und Zuckerwatte sind weitere Attraktionen. Die Musikkapelle Sipplingen und die Überlinger Rentnerband sorgen für musikalische Unterhaltung. Über das weitläufige Kinderdorfgelände verteilt gibt es neben Spiel-, Sport- und Bastelattraktionen Stationen mit Kulinarischem: die Hauswirtschaft betreibt eine Essensmeile mit Würstchen vom Grill, gebrannten Mandeln und Waffeln, die an mit Blumen geschmückten Tischen verzehrt werden.

Kinder finden an jeder Ecke ein Unterhaltungsprogramm

Patrizia, Auszubildende im dritten Lehrjahr, hilft drinnen beim Hantieren mit Pistill und Mörser zum Zubereiten von Kräutersalz. Unter dem Storchenhorst mit Mutter Storch samt Nachwuchs ist Kinderflohmarkt. Hochbetrieb herrscht im und vor dem Speisesaal. Auf der Wiese haschen Kinder nach Seifenblasen. Die Musik spielt. Waldblumenpolka und ein schmissiges "Rock mi" mischen sich mit Kinderlachen. Ein Clown zaubert Tücher aus seinen Ohren. Kleine Schatzgräber sieben im Sandkasten nach Edelsteinen. Größere Kinder erproben Geschicklichkeit und Mut an der Kletterwand. Mit Fingerfarben werden Steine bemalt. Ein mit Grünzeug umwundenes Traktorgefährt verbindet die Besucher mit dem kinderdorfeigenen Aussiedlerhof. Im Streichelzoo trinkt ein Zicklein zwischen frisch geschorenen Schafen und freilaufendem Federvieh am Euter seiner Mutter. Am Storchenweiher hinterm Schilf ist ein Grüppchen Halbwüchsiger mit Keschern zugange.

Vor der Gärtnerei verzehren die Besucher im Schatten eines Walnussbaumes Bio-Burger und Gerichte vom örtlichen Gourmet-Koch. "Wie viele Zentimeter kann eine Kürbispflanze am Tag unter guten Bedingungen wachsen?" gehört zu den Fragen beim Gärtnerquiz. "Das Angebot ist vielfältig und das Essen lecker", hört man hier und dort schwärmen. Feinster openair-Jazz bildet den Hintergrund der Kuchenmeile an der Baracke vom I-Treff. Hier gibt es Puppentheater für Kinder: "Die Füchsin hat dem Hasen sein Haus genommen. Das ist gemein", berichtet die sechsjährige Amelie Lardy, noch ganz unter dem Eindruck von der erzählten Geschichte.