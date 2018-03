Stockach Ganz Stockach ist in Bewegung: Verkaufsoffener Sonntag zieht Besuchermassen an

Ganz Stockach ist in Bewegung: Verkaufsoffener Sonntag zieht Besuchermassen an

Es gab viele Aktionen beim Verkaufsoffenen Sonntag in Stockach mit dem Motto "Stockach bewegt sich". Tausende waren über Tag verteilt in der Stadt unterwegs.

Überall war etwas los, Tausende Besucher schlenderten über den Sonntagmittag verteilt durch Stockach. Wer alle Angebote und Aktionen des Verkaufsoffenen Sonntags mit dem Motto "Stockach bewegt sich" hätte anschauen wollen, hätte sich sehr schnell zwischen den einzelnen Orten bewegen müssen. Doch die meisten Besucher genossen den Tag lieber ganz entspannt bei strahlendem Sonnenschein. Das schöne Wochenende machte Lust auf Frühling und Bewegung im Freien.

Das Motto galt sowohl im Wortsinn als auch im übertragenen Sinn. Wortwörtlich bewegten sich die Nellis. Mit ihrer Akrobatik verzauberten die Schüler der Zirkus-AG des Nellenburg-Gymnasiums ihre Zuschauer vor der Adler-Post. Bewegt hatten sich auch zahlreiche Fahrzeuge – und zwar von ihren normalen Standorten in die Oberstadt und an die Kirchhalde. So waren die Fahrzeuge von "Haug US Car Specials" echte Hingucker an der Kirchhalde und verbanden so die Aktionen von Unter- und Oberstadt. In der Unterstadt ging es sportlich zu. Hier nutzten die Kunden gerne die Angebote von Sport Martin und Werners Radshop. "Man merkt deutlich, die Leute haben wieder Lust auf Bewegung", freute sich beispielsweise Eberhardt Martin.

Nur selten habe ein Kunde an einem Verkaufsoffenen Sonntag in ihr Reisebüro gefunden, erklärte Bettina Kleiner. Das änderte sich mit dem Wohnmobil vor ihrer Türe. So konnte sie zahlreichen Besuchern Urlaubsangebote unterbreiten. Bewegt hat sich aber auch sonst viel in der Oberstadt. So nutzen viele Menschen auch die Gelegenheit, beim neuen Italiener vorbeizuschauen. "Freundlich und hell" lautete das Resümee über den Laden sowie "lecker und freundlich" über den Service. Stockach präsentierte sich kurz vor Ostern als attraktive Einkaufsstadt. So gab es überall tolle Geschenkideen zu entdecken und die Besucher traten den Heimweg mit vielen Tüten und Taschen an. Alle fanden ihre Ziele, im Kreise drehten sich nur das Kinderkarussell und die diversen Gewinnräder.

Die ZG Raiffeisen Technik ist im Februar ins Stockacher Industriegebiet in eine größere Halle umgezogen und feierte am Wochenende noch groß die Wiedereröffnung. "Stockach stand nie zur Debatte. Am neuen Standort können uns unsere Kunden nun besser erreichen und wir haben mehr Platz für die Werkstatt", erklärte der zuständige Regionalleiter Markus Blender. Man habe sich bereits gut eingelebt, freute sich der Geschäftsführer der ZG Raiffeisen Technik Martin Bauknecht. Viele Kunden interessierten sich für die Neueröffnungsangebote und das Rahmenprogramm. Die Hüpfburg in Form eines Fedt-Traktors begeisterte nicht nur die Kinder. So zogen alle ein positives Resümee. Nebenan stellte Helmut Lempp Heizungstechnik mit Befeuerung vom Pellet über Hackschnitzel bis zum Scheitholz vor. "Vor allem Landwirte schätzen Holz als Wärmelieferant", wusste er.