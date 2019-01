von SK

Der Unfall geschah laut einer Mitteilung der Polizei am Dienstag gegen 17.45 Uhr. Zeugen beobachteten, wie eine Frau mit dem Außenspiegel ihres Wagens vermutlich ein geparktes Auto streifte. Die Fahrerin gab später an, sie habe den Unfall nicht bemerkt. An der Unfallstelle stand jedoch kein beschädigtes Auto.

Die Polizei bittet den möglichen Geschädigten, sich auf dem Revier (0 77 71) 93 91-0 zu melden.