Erleichtert verlassen die 40 Abiturientinnen und Abiturienten des WG Stockach nach dem Deutsch-Abi das Klassenzimmer. Vor der Matheprüfung hätten sie mehr Angst gehabt, sagen sie. Aus fünf Themen konnten sie wählen, darunter eine Interpretation von Kurzprosa, eine Texterörterung, ein Vergleich der Werke "Faust 1", ein Drama von Johann Wolfgang von Goethe aus dem Jahr 1808, "Der Steppenwolf", der 1927 erschienene Roman von Hermann Hesse und "Der goldne Topf", eine romantische Novelle von E. T. A. Hoffmann, die 1814 erstmals erschien und als das erfolgreichste Werk Hoffmanns gilt. Ein Gedichtsvergleich von Hermann Hesses "Spätsommer" aus dem Jahr 1940 und der "Verfallsstudie" von Nora Bossong oder ein Essay zu einem vorgegebenen Thema waren auch möglich.

Gedichte liegen im Trend

Jennyfer Briciu hatte sich schon vorher überlegt, die Gedichte zu nehmen. "Es ging um den Verlust eines Haustieres und die Konfrontation von Mutter und Tochter, die ganz unterschiedlich mit der Situation umgehen", erzählt sie. Ihre Deutungshypothese sei, dass jeder Mensch irgendwann einen Verlust erleide und der Tod etwas Unausweichliches sei. Auch Maja Desnica hat die Gedichte gewählt. "Damit bin ich in der Realschule schon gut zu Recht gekommen. Es war ganz ok. Eine gemeinsame Einleitung für beide Gedichte zu finden, war nicht so leicht", sagt sie. Ihr Mitschüler Idriz Dautaj stimmt ihr zu: "Es hätte schlimmer kommen können. Ich habe ein ganz gutes Gefühl."

Essay erfordert Allrounder-Fährigkeiten

Gavin Listander hat sich für den Essay entschieden. "Da sind Vielfalt, Allgemeinwissen und Fantasie gefragt. Man muss sich in andere Menschen hineinversetzen und hat eine große Freiheit bei der Struktur seines Textes", benennt er die Vorteile. Außerdem, fügt er verschmitzt hinzu, habe sich dafür der Lernaufwand relativ im Rahmen gehalten.

Alle Texte seien anspruchsvoll gewesen, stellt ihre Lehrerin Saskia Metzler fest. Sie selbst hätte den Gedichtvergleich gewählt. "Der hat sich stark angeboten mit Themen, die die jungen Leute gerade stark beschäftigen."