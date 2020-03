von Reinhold Buhl

Norbert Schild, frisch wiedergewählter erster Vorsitzender des Fotoclubs Zizenhausen, bezeichnete das Neumitglied Ulrike Amann als Glücksfall. Amann, gebürtige Stockacherin, ist seit über 20 Jahren im Rettungsflug tätig, davon die letzten 14 Jahre als Hubschrauberpilotin und Notärztin bei der REGA, der Schweizer Flugrettung.

Darüber hinaus ist sie weltweit mit Jets unterwegs, um Verletzte oder Schwerkranke nach Deutschland zu holen. Über diese Tätigkeit berichtete sie eindrucksvoll in der Generalversammlung im Clubhaus des FC Zizenhausen und zog mit atemberaubenden Bildern über ihre Tätigkeit die Zuschauer in ihren Bann.

Gleich zwei Ausstellungen in einem Jahr sind für den Club selten

In seinem Rechenschaftsbericht befasste sich Norbert Schild, der den Fotoclub bereits seit acht Jahren führt, schwerpunktmäßig mit den zwei Fotoausstellungen im vergangenen Jahr, von denen eine in der Heidenfelshalle und eine weitere im Bürgerhaus Adler-Post stattfand. Üblicherweise findet eine große Ausstellung nur alle zwei Jahre statt, so dass das vergangene Jahr laut Schild eine Ausnahme darstelle.

„Beide Veranstaltungen waren ein sehr großer Erfolg“, betonte Schild. Er lobte die Teamarbeit und freute sich über den großen Zuschauerzuspruch bei beiden Ausstellungen. „Leider hat kein offizieller Vertreter der Stadt den Weg ins Bürgerhaus zu unserer Eröffnungsveranstaltung gefunden, worüber ich sehr enttäuscht bin“, erklärte Schild.

Lob vom Ortsvorsteher

Ortsvorsteher Michael Junginger, der dem Club für dessen Arbeit dankte, griff diesen Punkt so auf: „Ihr seid ein Club in Zizenhausen, deshalb gehört eure Ausstellung in die hiesige Heidenfelshalle.“ Für diesen Satz erhielt Junginger von der sehr gut besuchten Versammlung großen Applaus.

Die anstehenden Neuwahlen brachten nur eine personelle Veränderung. Die bisherige zweite Vorsitzende Gudrun Burger stellte sich nicht wieder zur Wahl, ihr Nachfolger wurde Guido Morlock. Norbert Schild bleibt erster Vorsitzender, Heidi Felgenhauer Kassiererin, Helmut Groß Schriftführer, Reimund Grömminger Technischer Leiter und Siegfried Breyer Beisitzer.