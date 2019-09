Stockach vor 2 Stunden

Fremder streift geparktes Fahrzeug mit Einkaufswagen und geht einfach weg

Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen gegen 10.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Straße „Stadtwall“ einen geparkten Opel Mokka in der Farbe Grau beschädigt.