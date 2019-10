von Reinhold Buhl

In der Abiturprüfung ist die Textsorte Essay eines der Prüfungsthemen. Und Zwölftklässler am Wirtschaftsgymnasium (WG) des Stockacher Berufsschulzentrums (BSZ) hatten kürzlich die Gelegenheit, diese Textsorte mit einem Praktiker zu üben – bei einer Veranstaltung mit dem Lyriker und Essayisten José F. A. Oliver.

Oliver war im Rahmen des Frederick-Tages – benannt nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Leo Lionni – am BSZ zu Gast. Der Frederick-Tag wurde 1997 initiiert, um bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Lust am Lesen zu steigern. Baden-Württemberg wirbt seither jeden Oktober mit dem Frederick-Tag für eine aktive Leseförderung, eine Verbesserung der Lesekompetenz sowie für den Umgang mit Literatur.

Unterricht zum Thema Essay

Im Rahmen des Frederick-Programms wird den Schulen die Möglichkeit geboten, Schriftsteller in den Unterricht einzuladen, die zu einem bestimmten Thema eine Unterrichtseinheit durchführen. Und so gelang es Andrea Gihr, Deutschlehrerin am BSZ, José F. A. Oliver aus Hausach im Schwarzwald für einen Workshop zu gewinnen.

Oliver (59), Sohn einer spanischen Gastarbeiterfamilie, brachte den Schülern der zwölften WG-Klassen die Grundlagen eines Essays näher – einmal als aktiver Schreiber und auch in Vorbereitung auf das Abiturthema Essay. Dass Oliver, der bisher über 30 Bücher veröffentlicht hat, prädestiniert für diese Aufgabe, zeigt die Tatsache, dass er den Essay als sein Spezialgebiet bezeichnet. Im Suhrkamp-Verlag sind von ihm bereits zwei Essay-Bände veröffentlicht worden, von denen einer unter dem Titel „Mein andalusisches Schwarzwalddorf“ erschien.

Schüler sind begeistert

Diese literarische Unterrichtseinheit, die vom 40-köpfigen Schülerauditorium sehr aufmerksam mitverfolgt wurde, war laut Schüler ein voller Erfolg. Schülerin Mensure Yenil äußerte sich überschwänglich: „Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen echten Schriftsteller zu Gesicht bekomme“, erklärte sie strahlend und sagte, es sei sehr interessant gewesen zu sehen, wie ein Dichter an ein Thema herangeht.