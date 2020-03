Tritte in den Bauch, Tritte in den Rücken. Ein 28-Jähriger ist vor dem Amtsgericht wegen Körperverletzung zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Das Opfer seiner Wut im Alkoholkonsum: Seine damalige Partnerin. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig, der Angeklagte hat Berufung eingelegt.

Ein 28-Jähriger wurde vor dem Amtsgericht in Stockach wegen Körperverletzung in zwei Fällen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Gesamt-Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt.„Eine Bewährung kann in diesem Fall nicht gestützt