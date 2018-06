Eine 29-jährige Frau ist wegen mehrerer Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtmG) vom Amtsgericht Stockach zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte der bereits vorbestraften Angeklagten zu Beginn der Verhandlung neben Anbau und Besitz auch den Handel mit Marihuana vorgeworfen.

Die Ermittler waren durch die Auswertung mehrerer Mobiltelefone von bereits verurteilten Rauschgifthändlern auf die Frau, die zum Tatzeitpunkt im Raum Stockach lebte, aufmerksam geworden. Eine Hausdurchsuchung an einem Vormittag im August 2017 bestätigte dann den Verdacht: Auf dem Balkon fanden die Polizisten eine Cannabispflanze in voller Blüte. Diese ergab insgesamt 49,7 Gramm Marihuana mit einem THC-Gehalt von 0,7 Gramm (siehe Text rechts). Auf dem Wohnzimmertisch stellten die Ermittler weitere drei Gramm sicher. Es blieb aber nicht bei diesem Fund: Denn nachts verständigte ein Nachbar die Polizei wegen Lärm, der aus der Wohnung der 29-jährigen Frau kam. Als die Einsatzkräfte dort gegen 2 Uhr nachts eintrafen, fanden sie weitere 170,25 Gramm Marihuana, verteilt im Wohnzimmer und unter dem Sofa.

Diese Funde waren nicht die ersten Vergehen der Frau. Sie war bereits 2015 wegen Drogenbesitzes zu 4500 Euro verurteilt worden. Auch jetzt gestand sie, eine eigene Pflanze herangezogen zu haben und am Tag der Durchsuchung noch eine verabredete Lieferung als Geschenk erhalten zu haben. Sie bestritt jedoch, mit den Drogen gehandelt zu haben. "Das habe ich nur zum Eigenbedarf genutzt", sagte sie. "Und gelegentlich habe ich Freunden mal etwas abgegeben." Ausgewertete Internet-Chat-Verläufe wie auch die Aussagen zweier Polizisten, die damals für die Rauschgiftfunde zuständig waren, bestätigten ihre Version der Geschichte. Die 29-Jährige erklärte zudem, sie sei auf dem Weg der Besserung. Sie sei in Therapie, habe ein neues Umfeld und einen Freund, der sie im Kampf gegen die Drogensucht unterstütze.

Angesichts der Beweislage ließ die Staatsanwaltschaft den Anklagepunkt wegen Drogenhandels fallen und forderte aufgrund des Anbaus und Besitzes von Marihuana eine Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung und 150 Sozialstunden. Die Verteidigung hingegen hielt eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung für ausreichend. "Ich habe daraus gelernt und bin auf einem guten Weg, mein Leben jetzt hinzubekommen", sagte die 29-Jährige abschließend.

Richterin Julia Elsner blieb bei ihrem Urteil nahe an den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Sie verhängte eine Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung mit einer Auflage von 120 Sozialstunden. "Das Geständnis hat gezeigt, dass eine Auseinandersetzung mit der Tat stattgefunden hat", führte sie in ihrer Begründung an. Auch das neue Umfeld und der Partner, der die Frau unterstütze, ermögliche eine gute Sozialprognose.

Das Gesetz und der THC-Wirkstoff Das Betäubungsmittelgesetz (BtmG): Laut Paragraf 29 droht eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe, wenn jemand zum Beispiel "Betäubungsmittel unerlaubt anbaut, herstellt, mit ihnen Handel treibt, sie, ohne Handel zu treiben, einführt, ausführt, veräußert, abgibt, sonst in den Verkehr bringt, erwirbt oder sich in sonstiger Weise verschafft". Auch wer "Betäubungsmittel besitzt, ohne zugleich im Besitz einer schriftlichen Erlaubnis für den Erwerb zu sein", muss mit einer Strafe rechnen. Das BtmG hat acht Abschnitte mit 41 Paragrafen. Es definiert in Paragraf 2 die Arten von Betäubungsmitteln, zum Beispiel chemische Verbindungen oder Pflanzen und deren bei in bearbeitetem oder unbearbeitetem Zustand. Die Paragrafen 29 bis 31 beinhalten Straftaten, Ordnungswidrigkeiten und Strafmaße zum Besitz und Handel mit Betäubungsmitteln.

(BtmG): Laut Paragraf 29 droht eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe, wenn jemand zum Beispiel "Betäubungsmittel unerlaubt anbaut, herstellt, mit ihnen Handel treibt, sie, ohne Handel zu treiben, einführt, ausführt, veräußert, abgibt, sonst in den Verkehr bringt, erwirbt oder sich in sonstiger Weise verschafft". Auch wer "Betäubungsmittel besitzt, ohne zugleich im Besitz einer schriftlichen Erlaubnis für den Erwerb zu sein", muss mit einer Strafe rechnen. Das BtmG hat acht Abschnitte mit 41 Paragrafen. Es definiert in Paragraf 2 die Arten von Betäubungsmitteln, zum Beispiel chemische Verbindungen oder Pflanzen und deren bei in bearbeitetem oder unbearbeitetem Zustand. Die Paragrafen 29 bis 31 beinhalten Straftaten, Ordnungswidrigkeiten und Strafmaße zum Besitz und Handel mit Betäubungsmitteln. THC und Marihuana: Bei Cannabispflanzen, auch Hanfpflanzen genannt, haben die Blüten den stärksten Gehalt des Wirkstoffs Tetrahydrocannabinol (THC), Stengel dagegen fast nichts. Wenn die Polizei gefundene Pflanzen beschlagnahmt, werden diese getrocknet und untersucht, wieviel Produkt diese ergeben und wie hoch ihr Wirkstoffgehalt ist. Als Marihuana werden die Drogen bezeichnet, die aus den weiblichen Blüten gewonnen werden. Haschisch wird das aus den Pflanzen gewonnene und gepresste Harz genannt. (löf)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein