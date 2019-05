von Doris Eichkorn

Wer ihn kennt, dem ist sicherlich eines klar. Franz Käppeler aus Seelfingen ist mit Leib und Seele Landwirt. Gelernt hat er den Beruf von Grund auf und hat in seiner beruflichen Laufbahn den Titel des Landwirtschaftsmeisters erlangt. Viele Jahre prägte er die Arbeit der berufsständischen Interessenvertretung rund um seinen Heimatort Seelfingen, aber auch weit über Stockach hinaus, wo er seit dem Jahr 1998 als BLHV-Kreisvorsitzender auf vielen unzähligen Interessenfeldern für die Interessen der Landwirte aller Produktionssparten eintrat.

Für ihn gab es nur eines: Wenn es Probleme gibt, dann muss miteinander geredet werden und es muss eine Lösung zu finden sein. Viele Male unterstützte er so Familien auf ihren Betrieben, wenn es Probleme gab – oft vom Berufsstand unbemerkt bei Telefonaten oder auch bei manchem Vor-Ort-Termin auf dem Hof. Exakt so kann man auch seine persönliche Art umschreiben. Und so erklärte er den aufmerksam lauschenden Besuchern der Landesversammlung auf die Frage nach seiner einstigen Motivation, sich für die Landwirtschaft in der Region und ihre Landwirte und deren Familien ehrenamtlich zu engagieren, dass er relativ unerschrocken und direkt im Umgang und im Auftreten gewesen sei.

Auch ehemaliger Vizepräsident des BLHV

Seinen Hof hat Käppeler in den Jahren des ehrenamtlichen Engagements, welches sich im Jahre 2003 durch seine Wahl zum Vizepräsidenten des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes dann noch immens vergrößerte, immer mit dem selben Herzblut betrieben und gemeinsam mit der Familie diesen auch stets weiter vorangetrieben. Wichtig war für ihn immer, junge Menschen von der Landwirtschaft zu begeistern. Nicht nur die eigenen Kinder, welche ihm mit ihrem steten Einsatz auch während ihrer eigenen Ausbildung oder dem Studium den Rücken bei wichtigen Sitzungen und Terminen frei hielten (wie er im Gespräch mit dem SÜDKURIER erzählte), sondern auch viele Praktikanten und Lehrlinge.

Sein Herz schlug besonders für die Zucht von Kühen der Rasse Fleckvieh. Und so war ihm auch immer die Vertretung der Milchviehbetriebe im Verband wichtig. Die soziale Absicherung der Familien bei ihrer Arbeit auf den Höfen war ebenfalls etwas, was ihm als wichtig erschien. Deshalb stellte er sich nicht nur im Verband dem Thema, sondern wurde von den Mitgliedern der Region in den Beirat der Sozialversicherung für Landwirtschaft und Garten gewählt, um die regionalen Versicherungsnehmer zu vertreten.

Laudatio von Werner Räpple

Im Rahmen der Regio Agrar Messe in Freiburg erhielt er für all diese Verdienste nun die höchste Auszeichnung, welche der BLHV für zu ehrende Persönlichkeiten bereithält: die Lambert-Schill-Medaille. Der Präsident des BLHV, Werner Räpple, hielt eine Laudatio auf seinen ehemaligen Ersten Stellvertreter. Nach seiner Ehrung forderte Franz Käppeler dann nochmals den landwirtschaftlichen Nachwuchs auf, ebenfalls Verantwortung für den Berufsstand zu übernehmen.