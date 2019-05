Manche wussten es schon, andere waren überrascht: Nach fast 25 Jahren in Stockach schließen Roland Hübler und Petra Herrmann das Foto- und Rahmengeschäft mit Studio, da es bei Hübler gesundheitliche Gründe gibt. Wie sehr die Stockacher beide schätzen, zeigte sich direkt am ersten Tag des Räumungsverkaufs, als sich Kunden, Bekannte und Freunde die Klinke in die Hand gaben und sich lange mit beiden unterhielten.

Mit dem gesundheitlichen Grund geht der 55-Jährige ganz offen um: Mukoviszidose, eine Stoffwechselerkrankung. In Hüblers Kindheit hatten ihm die Ärzte sogar nur eine Lebenserwartung von 16 oder 17 Jahren prognostiziert. Diese hat er inzwischen sehr weit übertroffen. „Er ist ein Phänomen“, sagt Petra Herrmann. „Es gibt wenige, die damit so alt werden.“

Künftig will das Paar im Sommerhalbjahr in Stockach wohnen und das Winterhalbjahr auf den Kanaren arbeiten, damit Roland Hübler sich möglichst nicht bei Erkältungswellen hier ansteckt. Deshalb waren die beiden in den vergangenen Monaten weg und hatten eine Vertretung im Laden. „Wir haben spontan die Reißleine gezogen“, fasst Petra Herrmann zusammen. Sie meint damit aber nicht nur den zurückliegenden Winter, sondern auch allgemein die Lebenssituation und die Schließung des Geschäfts.

Wie genau es weitergeht, wissen die beiden noch nicht. Doch Roland Hübler will etwas von seiner Fotoausrüstung behalten und in anderer Art ohne festes Studio weitermachen.

Das Paar hat nun extra einen „kurzen und knackigen Räumungsverkauf“ angesetzt, wie sie es beschreiben. Am Samstag, 1. Juni, ist der letzte Öffnungstag. Dann endet die Ära des Fotogeschäfts. Roland Hübler und Petra Herrmann hoffen, dass sich ein Nachfolger findet. „In Stockach gibt es genug Platz für zwei Fotografen“, sagen beide. In dem Haus am Beginn der Pfarrstraße beim Marktplatz sei sogar schon in den 1920er-Jahren einmal ein Foto- und Rahmen-Geschäft gewesen, weiß der 55-jährige Wahlstockacher.

Und was wird aus dem Hübler-Archiv? Es sei kein Vergleich mit dem Hotz-Archiv, sagt Roland Hübler. Es sei kein historisches Bildmaterial, sondern Negative von Porträts, Familienbildern und Ähnliches. „Früher lebten Fotografen auch von Nachbestellungen“, erzählt Hübler. Er überlege zwar, ob er sein Archiv zum Hotz-Archiv dazu gebe, aber die Hindernisse seien Persönlichkeitsrechte und Verjährungsfristen bei Fotos. In seinem Porträt-Archiv sei halb Stockach, sagt er lachend.

Petra Herrmann ist im Verein Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG) engagiert. Sie zieht sich aber zurück, wenn im Sommer Neuwahlen in der Vollversammlung anstehen. Die Belebung der Oberstadt und das Geschäftssterben ist seit Jahren ein Thema für den Verein. Roland Hübler und Petra Herrmann begrüßen, dass die Stadt eine Agentur engagiert hat, um ein Konzept für Stadtmarketing zu erstellen.

Beide sehen immer wieder, wie begeistert viele Besucher vom historischen Ambiente der Oberstadt seien. Es sei daher gut, wenn jemand mit einer Perspektive von außen auf die Stadt schaue und sich überlege, wie mehr Gäste und Kunden angezogen werden könnten. „Stockach hat einen gewissen Entwicklungsbedarf“, sagt Hübler.

Seine Frau ergänzt, dass Ideen und Konzepte gefragt seien, die die Geschäfte interessant machen. Für Hübler ist auch ganz klar, dass die Preise, die ein Laden macht, die Kundschaft steuern – also die anzieht, die sich das leisten können. Stockach mache die Bodenständigkeit und Gemütlichkeit aus, sind sich beide einig.

Petra Herrmann sagt rückblickend auf das eigene Geschäft: „Dass wir unsere Kunden lieben, hat uns aufrecht gehalten.“ Wäre seine Gesundheit nicht, hätten die beiden noch zehn Jahre mit dem Fotogeschäft weitergemacht, so Hübler. Zur Zukunft ergänzt er: „Das Leben endet nicht, es geht weiter. Es war eine sehr schöne Zeit hier, aber es gibt viel, was man machen kann.“