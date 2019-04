von Reinhold Buhl

Man kann diese Ausstellung sicher als Traditionsveranstaltung bezeichnen: seit Gründung des Fotoclubs Zizenhausen vor 63 Jahren werden in regelmäßigen Abständen die Arbeiten der Clubmitglieder der Öffentlichkeit in einer Ausstellung präsentiert. "Natürlich erfolgten die früheren Ausstellungen in bescheidenerem Rahmen, aber seit wir die Heidenfelshalle haben, können wir einen großen Querschnitt unserer Arbeiten zeigen", erklärt Norbert Schild, der Vorsitzende des Vereins, unter dessen Ägide bereits die vierte Ausstellung stattfindet.

Ortsvorsteher als Unterstützer

Eigentlich sollten laut Schild die Veranstaltungen alle fünf Jahre stattfinden – das wäre dann in 2021 –, aber diesmal habe Ortsvorsteher Michael Junginger den Club eingeladen, die Ausstellung um zwei Jahre vorzuziehen. "Wir sind dieser Einladung gerne nachgekommen, weil Herr Junginger unseren Club sehr unterstützt", ergänzt Schild, der mit diesem Hinweis auch auf die Tatsache hinweist, dass die Gemeinde dem Club sehr gute räumliche Möglichkeiten im Schulhaus zur Verfügung stellt.

Bei der Ausstellung erwarten den Besucher insgesamt 160 Foto-Arbeiten, die auf 60 Stellwänden in der Halle gezeigt werden. Laut Veranstalter wurden die Aufnahmen von 21 Mitgliedern gemacht. Die Anordnung der Bilder erfolgt nach Fotografen, nicht nach Themen, sodass "jeder Besucher auf einen Blick sieht, was diejenige oder derjenige von uns gemacht hat", erklärt Schild. Jeder habe seine Lieblingsthemen für seine fotografischen Arbeiten genommen, sodass der Besucher eine große Vielzahl von verschiedenen Bild-Themen erwarten darf.

Ab Sonntag geöffnet

Die Ausstellung ist ab 14. April werktäglich von 15 bis 19 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. An Sonn- und Feiertagen ist die Ausstellung von 10 Uhr bis 19 Uhr geöffnet, und der FC-Zizenhausen bietet an diesen Tagen in seinen Räumen Kaffee und Kuchen an. Am 26. April, ist letzter Öffnungstag.