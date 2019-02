von SK

Liggersdorf erhält 25.000 Euro, Mainwangen 29.600 Euro und Mühlingen 40.000 Euro. Insgesamt werden in Baden-Württemberg 442 Kommunen mit insgesamt rund 75 Millionen Euro unterstützt. Gefördert werden 22 unterschiedliche Projekte von Privatpersonen, Unternehmern und Gemeinden in den Schwerpunkten Wohnen, Arbeiten, Grundversorgung und Gemeinschaftseinrichtungen. Mindestens die Hälfte der Gelder soll hierbei an den Schwerpunkt Wohnen fließen, wie der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, betont.