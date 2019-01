von SK

Ein Kleinbrand in der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge hat am Samstag, 5. Januar, gegen 3 Uhr früh die Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Um diese Zeit löste die Brandmeldeanlage aus, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. Vor Ort haben die Beamten demnach festgestellt, dass es am Holzrahmen eines Bürofensters im Innern des Gebäudes zu einem eher kleineren Brand gekommen sein muss, der durch einen Bewohner frühzeitig mit einem Feuerlöscher gelöscht werden konnte. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehrleute stellten laut Pressemeldung der Feuerwehr Rauchentwicklung fest, öffneten das Fenster mit einem Brecheisen und löschen die Glutnester. Die Brandursache vermutet die Polizei in einer nicht sachgemäß gelöschten Zigarette. Es wird wegen des Verdachtes auf fahrlässige Brandstiftung gegen Unbekannt ermittelt.