An Heiligabend kommt bei meiner Familie immer ein Filet im Teig auf den Tisch. Für mich sind Geruch und Geschmack des in Schinkenscheiben eingewickelten und von einem Blätterteig umhüllten Schweinefilet seit Kindertagen untrennbar mit Weihnachten verbunden. Doch für viele Schweizer ist dies anders, denn mit dem Filet im Teig gehört meine Familie an Weihnachten zur kulinarischen Minderheit.

Wie eine repräsentative Umfrage von Proviande, der Branchenorganisation der Schweizer Fleischwirtschaft, zeigt, führt unter den Schweizer Festtagsmenüs klar das Fondue Chinoise. Auf rund jedem dritten Speisetisch steht an Heiligabend ein Topf mit Gemüse-Brühe, in dem kleine Fleischstückchen von Schwein über Rind bis Huhn getunkt werden. Erst auf Rang drei folgt dann das Filet im Teig, nach dem Braten, jedoch noch vor Käsefondue und Raclette.

Neben den kulinarischen Spitzenreitern, die an Weihnachten in der ganzen Schweiz, über die Sprachgrenzen hinweg beliebt sind, gibt es auch regionale Spezialitäten. So kommen in der französischsprachigen Schweiz an Heiligabend bei vielen Familien Geflügelgerichte und dazu passend die Stopfleber Foie gras auf den Tisch. Typisch für den italienischsprachigen Kanton Tessin wiederum sind Tortellini oder Ravioli in Bouillon sowie der Kapaun, ein kastrierter und gemästeter Hahn.

Doch so vielfältig die Auswahl an Schweizer Weihnachtsgerichten auch ist, für mich geht nichts über ein Filet im Teig. Und daher gebe ich auch gerne unser Familienrezept bekannt – wer weiß, vielleicht kann ich so sogar dazu beitragen, dass meine Leibspeise dadurch auf der Bestenliste der Schweizer Festtagsgerichte ein paar Plätze gut macht und die Filet-Fraktion gestärkt und auch zu einem kulinarischen Spitzenreiter hier, ennet dem See (auf der anderen Seite des Sees), wird.

Das Filet-im-Teig-Rezept meiner Familie

Zutaten für 4 Personen:

450 g Schweinsfilet

Senf

Basilikum

Provençal-Paste

Salz

Pfeffer

8 bis 10 dünne Schinkentranchen

500 g Blätterteig

1 Ei

Füllung:

250 g Kalbsbrät

50 g Schinken, in feine Würfel geschnitten

Basilikum

Salz

Pfeffer

Zubereitung:

Das Filet scharf anbraten. Senf mit Basilikum, Provençal-Paste, Salz und Pfeffer mischen und damit das Filet einstreichen.

Das Kalbsbrät mit Salz, Pfeffer und Basilikum würzen und mit den Schinkenwürfeln mischen.

Den Blätterteig rechteckig, der Filet-Größe entsprechend, ausrollen und einen Teigstreifen für die Stern-Dekoration abtrennen.

Die Schinkentranchen in Filet-Länge auf den Blätterteig auslegen und 2/3 der Kalbsbrätmasse darauf verteilen. Das Filet auf die Schinkentranchen legen und die restliche Kalbsbrätmasse auf dem Filet verteilen. Die Schinkentranchen hochklappen und die Oberseite des Filets mit den restlichen Schinken bedecken. Anschließend das Filet mit dem Blätterteig einpacken.

Aus dem vorab abgetrennten Blätterteigstreifen Sterne ausstechen und mit Wasser auf dem Filet-im-Teig aufkleben und alles mit Eigelb einstreichen. Das Filet-im-Teig in der Mitte des Backofens bei 200 Grad circa 35 bis 40 Minuten backen.

Tipp:

Als Beilage eignet sich eine Salat- oder Gemüseplatte