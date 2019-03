Wenn man das Feuerwehrgerätehaus in Mahlspüren im Hegau ansieht, erinnert nichts mehr an das frühere Gebäude. Bis vor knapp drei Jahren bestand dieses lediglich aus einer Garage, einer Toilette, einem Raum für den Kommandanten und kleinen Lagermöglichkeiten. Umkleideschränke waren an der Garagenrückwand platziert.

Die Maße der Garage und des Tores entsprachen nicht mehr den geforderten Maßen. Auch andere Bedürfnisse haben sich im Laufe der letzten Jahrzehnte gewandelt. So waren Frauen früher eher selten Teil der Mannschaft. Heute gehören sie selbstverständlich dazu und brauchen eigene Duschen und Umkleideräume. Auch die Größen der Fahrzeuge haben sich verändert. Die Stadt Stockach entschied sich deshalb für einen Erweiterungsbau. Der rote Punkt kam Mitte April 2016, etwa ein Jahr später war Baubeginn. Am 31. März wird das Feuerwehrgerätehaus nun offiziell eingeweiht.

Architekt Ulrich Seeberger vom Architekturbüro zollmatt hat ein funktionales Gebäude erschaffen, das sich optisch gut in die örtlichen Gegebenheiten einfügt. Das frühere Schrägdach wurde zurückgebaut, die alte Garage seitlich geöffnet, um den Anbau anzuschließen. Das neue Satteldach ist hochwärmegedämmt, das Gebäude wurde in Stahlbetonbauweise mit Kerndämmmung ausgeführt. Im Winter sorgt eine moderne Gasbrennwertheizung für angenehme Innentemperaturen. Unter der gesamten neuen Bodenplatte gibt es eine Dämmung mit Glasschotter. Oberflächen- und Dachwasser werden der Versickerung zugeführt. Das Wasser fließt in die Sickermulde gleich hinter dem Gebäude.

Das frühere Gebäude war rund 85 Quadratmeter groß – diese Größe hat mit rund 64 Quadratmetern heute fast allein die Fahrzeughalle. Hier steht das TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser) aus dem Jahr 1998. Knapp 170 Quadratmeter kamen durch den Anbau hinzu. Gleich neben dem Eingang im alten Bereich befinden sich das Büro des Abteilungskommandanten, der Heizraum und ein kleiner Lagerraum. Der bisherige Fliesenboden, der intakt und zeitlos ist, wurde erhalten. Aus der Fahrzeughalle führt ein kleiner Flur in den großzügigen, lichtdurchfluteten Mannschafts-Schulungsraum mit großer Küche und Blick in die Landschaft. Gegenüber sind die getrennten Umkleiden und Duschen für Damen und Herren, separate Toiletten und im oberen Bereich ein großer Lagerraum untergebracht.

Der Erweiterungsbau hat Kosten in Höhe von 630.000 Euro verursacht. Die Stadt Stockach erhielt vom Land Baden-Württemberg 60.000 Euro Feuerwehr-Fachförderung für einen zusätzlichen Stellplatz sowie weitere 180.000 Euro aus dem Ausgleichsstock des Landes. Kommandant Egbert Wenger, Stellvertreter Wolfgang Schmid, 20 männliche und fünf weibliche Aktive sowie je 14 Jugendliche und Alterskameraden freuen sich auf die Einweihung am Sonntag. Dem Gottesdienst um 9.30 Uhr folgen Ansprachen, Frühschoppen und ab 13.30 Uhr eine Schauübung, eine Fahrzeugschau und Kinderprogramm.