Stockach Feuerwehreinsatz: Entwarnung nach Alarm in Seniorenheim

Die Feuerwehren aus Bodman-Ludwigshafen und Stockach sind am Sonntag gegen 8.15 Uhr zu einem Einsatz in einem Seniorenheim in der Radolfzeller Straße in Ludwigshafen ausgerückt. Laut einer Pressemitteilung der Polizei geriet beim Kochen Soße auf eine heiße Herdplatte, weshalb es kurzzeitig zu Rauchentwicklung kam. Der dadurch ausgelöste Rauchmelder alarmierte die Feuerwehren, die mit 15 Einsatzkräften sowie einer Drehleiter zum Einsatzort kamen. Sie konnten nach Begutachtung der Lage jedoch wieder abrücken.