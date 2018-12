Stockach vor 47 Minuten

Feuerwehr rettet Pferd aus Schlamm im Wald – Tier bleibt unverletzt

18 Feuerwehrleute haben am Samstag ein Pferd aus schlammigem Waldboden gerettet und dafür ihre Ausrüstung über hunderte Meter in den Wald getragen. Denn wie die Freiwillige Feuerwehr Stockach mitteilt, lag der Einsatzort in unwegsamem Gelände oberhalb von Windegg in der Nähe des Stockfelderhofs.