Stockach vor 2 Stunden

Feuerwehr löscht Schwelbrand in Schrank in Gemeinschaftsunterkunft

In der Gemeinschaftsunterkunft in der Zoznegger Straße hat es am Mittwochabend einen Feuerwehreinsatz gegeben. Auf einem unbewohnten Stockwerk war ein Schwelbrand in einem Schrank.