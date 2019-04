von SK

Laut einer Mitteilung der Feuerwehr Stockach hatte eine Polizeistreife den Baum entdeckt. Die Spitze ragte in den Weg und der Baum drohte, umzustürzen. „Um die Gefahr für Fußgänger zu bannen, wurde eine Kleineinsatzgruppe der Feuerwehr Stockach über die Leitstelle alarmiert“, so die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte fällten den teilweise morschen Baum mit einer Kettensäge. Sie zerlegten ihn in kleine Stücke und machten die Straße wieder gefahrlos passierbar.